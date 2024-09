Gyorsan terjeszkedik a PayPal magyar riválisa

Nagymértékű, 12 millió eurós tőkebevonást valósított meg a magyar PastPay fintech cég. A vállalat már így is közép- és kelet-európai érdekeltségre tett szert, de a beáramló befektetésekkel tovább tud terjeszkedni. A cég legnépszerűbb szolgáltatása a Buy Now Pay Later fizetési mód. Ez a késleltetett fizetés akár 90 napos fizetési határidő biztosíthat, miközben az eladó rögtön a pénzéhez jut.