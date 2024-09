A Samsung új telefonja az iPhone 16 Pro Maxnál is vékonyabb lesz

A Samsung ráérősen kivárja a következő év elejét az új Galaxy S bemutatásával. Bár még hónapokra van az új termék leleplezése, az S25-szériáról már most szivárognak az információk és egyre valószínűbb, hogy a Samsung következő csúcskategóriás telefonja a legvékonyabb lesz, amit valaha gyártottak.

A Samsung új telefonja az iPhone 16 Pro Max-nál is vékonyabb lesz / Fotó: AFP

A Techradar arról számolt be, hogy az új Galaxy S25 Ultra modell (ami mindig a legdrágább az S-modellek közül) még nagyobb és vékonyabb lesz, mint az idén kiadott S24-es. A beszámolók szerint küllemre nem sokban fog különbözni az idei típustól, de azért a Samsungnak sikerült tovább finomítania a telefon külsején. Már korábban is volt szó arról, hogy az S25 Ultra vékonyabb és könnyebb lesz, mint két legnagyobb riválisa, a Pixel 9 Pro XL, valamint a közelgő iPhone 16 Pro Max.

A hírek szerint az S25 Ultra képernyője 6,86 hüvelykre nő, míg a Galaxy S24 Ultra 6,8 hüvelykes kijelzővel rendelkezik.

Továbbá felmerült az is, hogy a Galaxy S25 Ultra aszimmetrikusabb formát kap elöl-hátul, ráadásul hátulról kerekebb lesz. Ez valószínűleg kényelmesebb fogást biztosít majd a kezünkben az előző példánynál.

Egy másik pletyka szerint a RAM-kapacitás 16 GB-ra nő (a mostani 12-ről), bár a többi specifikáció – beleértve az akkumulátor kapacitását és a töltési sebességet – valószínűleg változatlan marad a jelenlegi modellhez képest. A 16 GB RAM már egy laptop esetében is megbízható teljesítményt nyújt, ez a RAM-méret eddig inkább az Asus ROG Phone-jaira volt jellemző, melyeket kifejezetten játékra terveztek.

Egymásnak esik az Apple és a Huawei

Hatalmas érdeklődés övezi a Huawei legújabb, háromba hajtható telefonját, a Mate XT-t, amelyre szombat óta vesz fel előrendeléseket a gyártó. A tájékoztatás szerint hétfőig, tehát csupán két nap alatt máris több mint 2,7 millió rendelés érkezett a készülékre.

Az új Huawei telefont egy időben, hétfő este 7-kor fogják leleplezni az iPhone 16-os modellekkel.

Az Apple honlapján is követhető bemutatótól a cég befektetői azt is várják, hogy fordít a cég szerencséjén, miután az elmúlt időszak iPhone-eladásai nem sikerültek a legfényesebben. A kérdés az, hogy a tulajdonosok most elkezdik-e a telefoncserék szuperciklusát, hiszen a mesterségesintelligencia-szoftver csak az iPhone 15 Pro és az iPhone 16 sorozat készülékein lesznek elérhetők.