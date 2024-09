Ezreknél halt le a Spotify

A Spotify több ezer felhasználónál vált működésképtelenné egy technikai probléma miatt, de szerencsére a cég hamar kijavította a meghibásodást. A Downdetector nevű szolgáltatás szerint a felhasználói hibajelentések szeptember 29-én, amerikai idő szerint a reggeli órákban növekedtek meg.

Több ezer embernél állt le a Spotify / Fotó: AFP

A technikai problémát bár még a vasárnap folyamán sikerült kijavítania a Spotifynak, de az alkalmazás több ezer felhasználónak vált működésképtelenné.

A panaszok száma dél körül már elérte a 9 ezret és fél óra alatt már 15 ezernél járt,

tehát igen széles körű meghibásodásról lehetett szó. A leállás egyszerre érintette az asztali és mobilos applikációt is, a felhasználóknak pedig a „valami elromlott” hibaüzenettel kellett találkozniuk. Akik be tudtak lépni, ők is arról számoltak be, hogy a dalok, albumok lejátszása sikertelen volt – írja a Variety.

A Downdetector jelentései szerint a hibák az egész Egyesült Államokra kiterjedtek, de Kanadában és más országokban is voltak jelentések. A Spotify hivatalos státuszfiókja az X platformon a következőt írta ki vasárnap este: „most már minden sokkal jobban működik”, és arra ösztönözték a felhasználókat, hogy mindenképpen jelezzék a további meghibásodásokat. A leállás pontos oka nem derült ki.

A Spotify népszerűsége továbbra is töretlen

Minden leállás és egyéb technikai probléma ellenére is a Spotify még mindig a legnépszerűbb streamingplatform a piacon, nemrég pedig világszerte is elérhetővé tették a daylist funkciót, amely a nap folyamán az egyéni hallgatási szokásoknak megfelelően, automatikusan változik. A funkciót először tavaly vezették be az angol nyelvű piacokon, de mostantól minden Spotify-felhasználó számára elérhető lesz, függetlenül attól, hogy ingyenes vagy prémium-előfizetéssel rendelkezik.