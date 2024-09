Webhasználatban Európa élmezőnyébe került Magyarország

Az NMHH szerint az előrelépés kulcsa az idősebb korosztályok kezében van. Miközben az említett skandináv országokban az 55 és 74 év közöttiek több mint 90 százaléka internetezik, Magyarországon csupán 71 százalékuk. Azt azonban fontos kiemelni, hogy európai összehasonlításban ez sem rossz arány, hiszen például Ausztriában az idősebbek csupán 66 százaléka, Lengyelországban pedig alig 52 százalékuk internethasználó.

A mobilinternet terén is hasítanak a magyarok

Az internethasználók számának növekedéséhez az is hozzájárul, hogy évről évre markánsan emelkedik Magyarországon a mobilinternet-felhasználók száma mind a lakossági, mind a vállalati felhasználók körében, közülük pedig egyre többen térnek át az 5G-technológiára. A korábban számos negatív hiedelem által övezett 5G társadalmi megítélése is sokat javult az elmúlt években, a felhasználók döntő többségben semleges vagy kedvező benyomásokról számoltak be – ismertette 2024 első fél évében végzett közvélemény-kutatásának eredményeit a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális Üzletága.

A felmérésben megkérdezettek jelentős hányada rendelkezik okostelefonnal, és 10-ből 9-en magán és/vagy céges mobilinternet-előfizetéssel is, amelyek 37 százaléka mellé korlátlan adatcsomag társul.

A lakossági válaszadók szerint az 5G-technológia terjedése szempontjából nem jelent érdemi korlátozó tényezőt a lefedettség jelenlegi szintje, ahogy a mobilinternet-előfizetések és az 5G-képes készülékek ára sem szűk keresztmetszet. A technológia térnyerését azonban számottevően visszafogja, hogy az okostelefonjukon internetezők körében a legnépszerűbb szolgáltatások továbbra is azok (például e-mailezés, hírek és közösségi oldalak böngészése, csetelés), amelyek jelenleg még nem igénylik az 5G alapvető képességeit. Előrejelzések szerint az 5G-szolgáltatás két-három éven belül sokkal több lehetőséget fog kínálni, mint a 4G. A válaszadók többségében vagy semleges (40 százalék), vagy kedvező (47 százalék) benyomásokkal rendelkeznek az 5G-ről.

Árvíz: ingyenes internetet vezetett be az egyik legnagyobb magyar mobilszolgáltató A rendkívüli áradások a magánszektort is felajánlásokra késztetik. Az árvíz miatt most a három nagy telekommunikációs cég egyike tett bejelentést az ingyenes internetről.

A valamilyen (vezetékes vagy vezeték nélküli) adatátviteli megoldással rendelkező hazai cégek döntő többsége irodai wifihálózatot (89 százalék), illetve ehhez kapcsolódó vezetékes internet-előfizetést (88 százalék) használ, az érintettek több mint háromnegyede (79 százalék) 4G-s, közel kétharmaduk (61 százalék) pedig 5G-s mobilinternet-előfizetéssel is rendelkezik.