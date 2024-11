Európa technológiai függetlensége: a gazdaság és a védelem szempontjából is nélkülözhetetlen

Mario Draghi az EU versenyképességéről szóló jelentésében egy súlyos problémára hívta fel a figyelmet a kontinensen, amelyet a japánok „digitális deficitnek” neveznek: a kontinens külföldi technológiáktól függ, és meg sem próbál ezektől elszakadni. Ennek a felszámolásához egy – vagy több – európai Szilícium-völgyre lenne szükség, amely meggátolná a pénz és a fiatal tehetségek elszivárgását, miközben az uniós gazdasági stabilitást is biztosíthatná.

Egyre nagyobb szükség van Európa önálló csúcstechnológiai iparára, mivel a kontinens nem támaszkodhat külföldi termékekre az egyre növekvő globális feszültségek mellett / Fotó: Shutterstock

Az európai csúcstechnológiai ágazatok – annak ellenére, hogy a magas szintű oktatás, a tapasztalat és az infrastruktúra elméletileg rendelkezésre állna a működésükhöz – jelentősen le vannak maradva a legnagyobb nyugati és a keleti versenytársaktól is, amelynek meglepően egyszerű oka van:

az Egyesült Államokban a magánbefektetők pénztárcája mindig nyitva áll az ilyen projektek előtt;

Kínában pedig az elmúlt években kiöntött állami támogatások lendítették fel a belföldi szektort.

Az EU-ban bőven rendelkezésre állnak állami és privát források is, ám ez a hibrid rendszer nem működik, mivel a két oldal nem működik együtt. Brüsszel ezt próbálja most megoldani, azonban egy kérdés továbbra is homályban marad:

milyen projekteket kellene először támogatni több száz milliárd euróval, hogy az EU sikeresebb, innovatívabb gazdasággá váljon?

Elszalasztott lehetőség lenne, ha a mennyiségre összpontosítanánk ahelyett, hogy a minőség kerülne fókuszba, amely a csúcstechnológiák esetében elengedhetetlen.

Európa lemaradó versenyképességére nem csak a feltörekvő technológiákra való intelligens fogadások, a közszféra digitális infrastruktúrájába történő beruházások és az Eurostack – vagyis a technológiai stack minden egyes rétegében a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazásoktól az adatközpontokig terjedő európai alternatívák – létrehozásának támogatása jelentheti a választ.

A tagállamok közötti, a méretnövelés akadályainak felszámolásán és a jövő digitális alapjainak kiépítésén túl inspirálódhatunk a kisebb léptékű sikerekből, amelyek az európai technológiai ökoszisztémák egyedi, értékalapú példáit kínálják.