A Nintendo következő kézikonzoljáról már hónapok óta érkeznek infómorzsák és most is érkezett egy új pletyka, miszerint a Nintendo körülbelül 7 millió darabot tervez gyártani a Switch 2 indulására. A Famiboards fórumon megjelent hírek alapján ugyanaz a felhasználó, aki a múlt hónapban egy rajzot készített az állítólagos új konzolról, most egy kódolt üzenetben utalt arra, hogy a Nintendo véglegesítette a Switch utódjának induló gyártási mennyiségét.

A Nintendo gigászi startra készül a Switch 2-vel / Fotó: Shutterstock

Bár a dekódolt üzenet nem tartalmaz pontos számokat, a felhasználó szerint a Nintendo „nagyjából 2,5-szeresére” célozza az induló készletet 2017 márciusához képest. A Nintendo 2017 márciusának végéig 2,74 millió Switch eladásáról számolt be (a konzol 2017. március 3-án jelent meg), és az induláskor szűkösek voltak a készletek – írja a Nintendo Life.

Ezt az adatot alapul véve a Nintendo célja az lehet, hogy világszerte körülbelül 6,85 millió darabot szállítson le az indulásra

– bár ennek időpontja még nem ismert. Összehasonlításképpen, a PlayStation 4 az első két hétben 2,1 millió példányban kelt el, míg a Sony a PS5-öt a leggyorsabban fogyó konzoljának nevezte, miután 249 nap alatt 10 millió példányt értékesítettek (az eredeti Switchnek 282 nap kellett ugyanehhez). Fontos megjegyezni, hogy a PS5 beszerzése sokáig nehézségekbe ütközött – sok piacon több mint egy évig tartott, míg a boltok polcain elérhetővé vált.

Rekord startra készül a Nintendo

A nagy konzolok esetében általában az igény meghaladja a kínálatot az induláskor, és a Nintendo most arra törekszik, hogy ezt orvosolja, valamint elkerülje, hogy a vásárlók kénytelenek legyenek kevésbé megbízható helyen vásárolni. Ez az óriási, nagyjából 7 milliós szám ezt a célt szolgálná. Azonban kérdéses, hogy a vállalat valóban el tudja-e adni az összes rendszert az induláskor. Ha a pletyka valós, az egyértelműen jelzi, hogy

a Nintendo fel akar készülni egy lehetséges rekorddöntő konzolindításra.

A Switch 2 megjelenési dátuma jelenleg ismeretlen, de a Nintendo tervezi, hogy 2025 márciusa előtt bemutatja az új rendszert. A vállalat a múlt hónapban bejelentette, hogy az új konzol kompatibilis lesz a jelenlegi Switch szoftverrel.