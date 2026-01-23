Deviza
EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF326,05 +0,33% GBP/HUF441,11 +0,53% CHF/HUF412,2 +0,08% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,09 +0,09% CZK/HUF15,77 +0,19% EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF326,05 +0,33% GBP/HUF441,11 +0,53% CHF/HUF412,2 +0,08% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,09 +0,09% CZK/HUF15,77 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 961,96 -0,99% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 740 -1,87% OTP38 730 -0,54% RICHTER10 410 -1,25% OPUS549 -0,55% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,95 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 625,37 -0,57% BUX123 961,96 -0,99% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 740 -1,87% OTP38 730 -0,54% RICHTER10 410 -1,25% OPUS549 -0,55% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,95 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 625,37 -0,57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
korlátlan mobilnet
kutatás
NMHH

Kidobott pénz lehet a korlátlan mobilnet – kiderült, sokan feleslegesen fizetnek többet

A felhasználók egy szűkebb csoportja használja fel ténylegesen a limitmentes adatcsomagokat. A korlátlan mobilnet sok esetben teljesen fölösleges.
VG/MTI
2026.01.23, 11:10

Egyre többen használnak korlátlan mobilszolgáltatásokat kínáló tarifacsomagot, de az érintett fogyasztók mintegy felének valamilyen fix adatkeretes előfizetés is elég lenne – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss tanulmánya. 

Kidobott pénz lehet a korlátlan mobilnet
Kidobott pénz lehet a korlátlan mobilnet  / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A 2025-ben, több mint ezer fő bevonásával készült online kutatás szerint a lakossági számlás mobilelőfizetők mintegy fele korlátlan belföldi hanghívást, egyharmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ, sokan azonban nem mérik fel, valóban szükségük van-e limit nélküli adatcsomagra.

A kutatás szerint a fogyasztók első ránézésre észszerű döntést hoznak: a többet telefonálók nagyobb valószínűséggel választanak korlátlan hangcsomagot, míg a többet internetezők korlátlan mobilnetcsomagot.

A tanulmány arra is rámutat, hogy 

a gyakori online játék, valamint a rendszeres internetmegosztás igénye nagyban növeli annak esélyét, hogy valaki korlátlan internetcsomagra fizessen elő.

A használati szokások mellett a szolgáltatók kínálata és kedvezményei, például az új készülékvásárlással egybekötött kedvezmények is erős hatással lehetnek a választásra, ezt erősíti az is, hogy az újonnan szerződőknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást vesznek igénybe. Ez a limit nélküli tarifacsomagok arányának további növekedését vetíti előre – írták.

Az érintett válaszadók többsége úgy érzi, szüksége van a korlátlanságra: a limit nélküli hanghívást használók csupán 7 százaléka, a korlátlan mobilnetesek pedig mindössze 6 százaléka mondta azt, hogy nem használja ki a megvásárolt szolgáltatást.

Ezen válaszadók döntése mögött jellemzően a különféle szolgáltatói kedvezmények és a kiszámíthatóság áll: azért választottak korlátlan csomagot, mert készülékvásárlással vagy több szolgáltatást tartalmazó csomagban kedvezőbb feltételeket kaptak, illetve azért, mert fontos számukra a váratlan kiadások nélküli eszközhasználat.

A megkérdezettek válaszaiból az is kiderült, hogy a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: 

míg a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havonta csupán ötezer forintot, a korlátlan hanghívást és mobilinternetet is használók ennek csaknem háromszorosát, havi 13 ezer forintot fizetnek ki.

A kutatás rámutatott: a fogyasztók jelentős része nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, és azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, illetve mennyi mobilinternetet forgalmaznak.

A számlás előfizetőknek mindössze 60 százaléka tudta fejből megmondani a havidíját, és ennél is kevesebben tudták kikeresni az elmúlt hónap hangforgalmát vagy adatforgalmát.

Bár a felhasználók egy szűkebb csoportja ténylegesen kihasználja a limitmentes adatcsomagok nyújtotta szabadságot, a tanulmány szerint sok korlátlan csomagos előfizetőnek elég lenne valamilyen fix adatkeretes díjcsomag is.

A becslések szerint a korlátlan mobilnetet választók felének jellemzően egy 10 gigabyte-os adatkeret is elég lenne, amivel az adatfelvétel idején akár havi ötezer forintot is megtakaríthattak volna – áll a kutatásban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu