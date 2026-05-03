Deviza
EUR/HUF354,99 -0,07% USD/HUF302,11 +0,06% GBP/HUF410,34 -0,04% CHF/HUF387,6 -0,16% PLN/HUF83,74 -0,09% RON/HUF68,04 +0,03% CZK/HUF14,6 -0,06% EUR/HUF354,99 -0,07% USD/HUF302,11 +0,06% GBP/HUF410,34 -0,04% CHF/HUF387,6 -0,16% PLN/HUF83,74 -0,09% RON/HUF68,04 +0,03% CZK/HUF14,6 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
építőipar
3D-nyomtató
Japán

Felépült Japán első kétemeletes háza 3D-s nyomtatással, ráadásul földrengésbiztos is

A szigetország építőipara termelékenységi válsággal kénytelen szembenézni. Az emelkedő anyagköltségek és az elöregedő munkaerő veszélyezteti Japán 625 milliárd dolláros szektorának a jövőjét. Lehet, hogy a 3D-s nyomtatás hozza el a megoldást?
Murányi Ernő
2026.05.11, 06:40

A japán „Stealth House”, azaz „Lopakodó Ház” a távol-keleti ország első 3D-nyomtatóval készült kétszintes otthona, amelyet a Kizuki építőipari technológiai startup  több mint 20 vállalattal – köztük az Onocommal – együttműködve épített fel nemrégiben. Az építménynek természetesen meg  kellett felelnie a szeizmikus tervezés szigorú építési előírásainak, hiszen, mint ismert, a szigetországban rendkívül gyakoriak a földrengések.

3D
Felépült Japán első kétemeletes háza 3D-s nyomtatással, ráadásul földrengésbiztos is / Fotó: Onocom Co., Ltd

Óvatosan bánnak a kormányok az új technológiával

Ez volt az első alkalom Japánban, hogy egy kétszintes lakóépület teljes 3D-s építési folyamatát – a tervezési adatok nyomtatóra történő betáplálásától a folyamatos helyszíni kivitelezésen át egészen a befejező munkálatokig – sikeresen vezényelték le

mondta Igarasi Rika, a Kizuki vezérigazgatója a CNN-nek.

A természetes barlangképződmények által ihletett, hat méter magas, 50 négyzetméteres ház – az alapoktól a tetőkorlátig – mindössze 14 nap alatt készült el a helyszínen  egy óriási, ipari méretű 3D-s nyomtatáshoz használt portálnyomtatóval

– fűzte hozzá Igarasi. 

A külső falakat üregesen építették meg, majd, hogy megfeleljenek az építési előírásoknak, vasbetonnal töltötték fel.

A 3D-nyomtatást alkalmazó építési technológiát (3DPC) régóta dicsérik 

  • az időmegtakarítás, 
  • a kisebb munkaerő-szükséglet, 
  • a munkahelyi biztonság növekedése
  • és az építkezés során keletkező hulladék jelentős csökkenése miatt.

Az új technológia ráadásul rugalmasabb is, és amellett formabontóbb tervezést tesz lehetővé.

A kormányok azonban meglehetősen óvatosan engedélyezik az építési innovációkat, és csak lassacskán frissítik a szabályozásokat, ami akadályozza például a 3D-nyomtatós építési technológia terjedését is.

A Kizuki „Lopakodó Háza” azonban most megtörte a jeget, ráadásul több mint egy bemutató: 

a Mijagi prefektúrában, Kurihara városában található otthont már el is adták, ami a cég szerint bizonyítja, hogy van rá kereslet.

3D: gyógyír az építőipari munkerőhiányra 

Ami azonban Japánban különösen izgalmassá teszi az új technológiát, az nem más, mint Japán demográfiai válsága és az elöregedő munkaerő: az ország építőiparából egyes számítások szerint 1,5 millió szakképzett munkavállaló – a teljes létszám 45 százaléka – várhatóan a következő évtizedben nyugdíjba vonul.

Daisuke Katano, a japán YCP építőipari tanácsadó cég ügyvezető partnere szerint a 3D-nyomtatás „akár hét hagyományos helyszíni szakmát” is képes kombinálni. Ez egyszerűsítheti a koordinációt, és növelheti Japán termelékenységét a lakásépítésben, amely kevesebb mint a fele az amerikai szintnek, és évtizedek óta alig javult – mondja Katano, hozzátéve:

Akár már egy 5-10 százalékpontos javulás is több milliárd dollárt hozna vissza a fel nem használt termelési kapacitásból.

Az új technológiával folytatott építkezések 62 százaléka amúgy a polgári infrastruktúra szektorába esik. Felépült a világ első 3D-s vasútállomása, és elkészült egy 273 méteres nyomtatott út is. 

Katano példaként említette a japán Serendix 3D építőipari startup olcsó nyomtatott bungalóit is, melyeket a 2024-es 7,5-ös erősségű földrengés után a gyors és megfizethető lakhatás biztosítása érdekében telepítettek.

A Kizuki pedig a néptelen és távoli régiókban való lakhatás biztosításának lehetőségeit is vizsgálja, amelyeket a múlt héten Tokióban megrendezett SusHi Tech konferencián, Ázsia egyik legnagyobb globális innovációs rendezvényén mutatott be hét település képviselőinek.

„Még azokon a területeken is, ahol súlyos a szakképzett munkaerő hiánya, a 3DCP lehetővé teszi, hogy egy kis csapat kiváló minőségű épületeket építsen” – mondja Igarasi. 

Ebben az értelemben a technológia képes közvetlenül kezelni a lakáskínálat regionális egyenlőtlenségeit is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu