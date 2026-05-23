Deviza
EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01% EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
SpaceX
Elon Musk
Starship
Starlink
NASA

Az Indiai-óceánban robbant fel Elon Musk rekorddöntő rakétája

Kis szépséghibával, de tegnap este teljesítette feladatát a SpaxeX rakétája. A Starship V3 sikere jól jön a NASA holdprogramjának is.
VG
2026.05.23, 16:05
Frissítve: 2026.05.23, 17:02

Elon Musk SpaceX rakétája a történelem legnagyobb és legerősebb rakétáját indította fel, miután a régóta várt tesztrepülését elhalasztották. A legénység nélküli Starship V3 rakéta pénteken, helyi idő szerint nem sokkal 17:30 után startolt Texasban, néhány nappal azután, hogy a SpaceX bejelentette rekordot döntő tőzsdei debütálási terveit – írja a BBC.

Starship
Jól vizsgázott a Starship / Fotó: Sergio Flores

Miután a Starship az űrbe ért, 20 műholdat lőtt ki. 

Körülbelül egy órával a felbocsátás után az Indiai-óceánba zuhant, ahol a tervek szerint felrobbant. 

A csütörtöki első indítási kísérletet viszont egy indítótorony meghibásodása miatt elhalasztották.

Egy kis árnyék azért vetült a küldetésre

A SpaceX csapata ünnepelt az indítás után, és bár a küldetés a főbb célkitűzések nagy részét elérte, nem pontosan a tervek szerint alakult. A rakéta mindkét fokozatában meghibásodott a hajtómű, de a tesztrepülés nagyrészt sikeres volt. Az eredmény a BBC szerint valószínűleg növeli a befektetők és a NASA bizalmát is. A NASA a Starship űrhajót a jövőbeli holdra szállásain kívánja használni. Ez volt a SpaceX rakéta 12. repülése.

A Starship V3 bemutatója a SpaceX tőzsdei bevezetése (IPO) előtt történik, amely várhatóan a Wall Street történetének legnagyobbja lesz. Akár a jövő hónapban is sor kerülhet rá. A SpaceX értéke 1,25 ezermilliárd dollár, így a tőzsdei bevezetés révén a cégben tulajdonos Elon Musk lehet az első trilliárdos.

Újabb egységekkel bővül a Starlink

A SpaceX nemcsak rakétákat gyárt, hanem rendelkezik egy Starlink nevű műholdas internetszolgáltatással is, és a vitatott xAI mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó cég is hozzá tartozik. Honlapja szerint magyar idő szerint május 25-én, 13 óra 41 perc és 17 óra 41 perc között a SpaceX Falcon 9 nevű űrhajója 29 Starlink műholdat kíván alacsony, Föld körüli pályára bocsátani a floridai Cape Canaveral űrközpontból. 

Sok múlik a Starship szereplésén

A Világgazdaság a napokban rámutatott, mi a tegnap este végül megvalósult űrmisszió tétje: közvetlenül Amerika holdprogramja. Washingtonban egyre többen aggódnak amiatt, hogy a NASA holdprogramja, sőt az emberes amerikai űrrepülés egésze is túlságosan függ Elon Musk cégétől. A NASA azonban kénytelen együttműködni Muskkal, mert a Boeing Starliner programjának problémái után a Crew Dragon maradt az Egyesült Államok legmegbízhatóbb emberes űrhajója, miközben az Artemis holdprogram holdraszálló rendszere is a Starshipre épül. 

Ugyanakkor Elon Musk elmúlt hónapokban többször nyílt vitába keveredett volt NASA-űrhajósokkal és az amerikai űripar szereplőivel, különösen a Nemzetközi Űrállomás jövőjéről. Miközben a NASA stabil, kiszámítható programokat próbál építeni, a SpaceX működése sokszor továbbra is egyetlen ember gyors döntéseitől és nyilvános megszólalásaitól függ.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu