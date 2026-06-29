Eddig több millió tonnát dobtunk a szemétbe, most pillanatok alatt a legjobb tüzelőanyag lehet – ez lesz az évtized felfedezése?

A Koreai Geotudományi és Ásványkincs-kutató Intézet (KIGAM) kutatói új módszert dolgoztak ki a kávézacc hasznosítására. Az eljárás 90 másodperc alatt alakítja át a magas nedvességtartalmú hulladékot kiváló minőségű úgynevezett biocharrá, azaz bioszénné. A technológia különlegessége, hogy nincs szükség sem szárításra, sem olajeltávolításra, ami jelentősen csökkenti az energiaigényt. A fejlesztést Taejun Park kutatócsoportja a GodTech vállalattal közösen végezte, eredményeiket a Chemical Engineering Journal közölte.

Dél-koreai kutatók kávézaccból állítottak elő biochart / Forrás: https://www.sciencedirect.com/

Popcornhatás: mikroszkópikus robbanások sorozata hozza létre a biochart

A globális kávéfogyasztás melléktermékeként évente több mint 10 millió tonna kávézacc keletkezik. A visszamaradó anyag energiatartalma jelentős, ám feldolgozását eddig a magas víztartalom igencsak megnehezítette. A hagyományos eljárásoknál a szárítás jelentős költséget és energiafelhasználást igényel, ami eddig egyben korlátja is volt a gazdaságos újrahasznosításnak.

A kutatók egy új, lángplazmás pirolízisnek nevezett technológiát fejlesztettek ki, azaz az FPP-eljárást, ami körülbelül 55 százalékos nedvességtartalmú biomasszát kezel légköri nyomású plazmakörnyezetben.

A rendszer cseppfolyósított propángáz és sűrített levegő felhasználásával 800-900 Celsius-fokos plazmalángot hoz létre.

Az intenzív hő hatására a szemcsék belsejében lévő víz gyorsan gőzzé alakul, ami mikroszkopikus robbanásokat idéz elő. A kutatók ezt „popcornhatásnak” nevezik. A nedvesség így a reakciót gyorsító gőzaktiváló közeggé válik, a folyamat pedig fokozza a karbonizációt és rendkívül porózus szerkezetet alakít ki. Az optimalizált körülmények között végzett kísérletek során a teljes átalakulás 90 másodperc alatt zajlott le, miközben az anyag tömege 83,3 százalékkal csökkent – állítják a kutatók.

Az előállított biochar fűtőértéke elérte a 29 megajoule-t kilogrammonként, ami már megközelíti az antracitszén energiatartalmát.

A kapott anyag szilárd széntartalma közel háromszorosára nőtt, a kéntartalmú vegyületek teljesen eltűntek, aminek köszönhetően az égés során nem keletkeznek kén-oxidok. A fajlagos felület több mint hetvenszeresére emelkedett, ami alkalmassá teheti az anyagot aktív szén vagy szűrőanyag előállítására is. A folyamat során ráadásul minimális mennyiségű füst és kátrány képződik.