BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 901,29 +0,12% MTELEKOM2 730 +0,95% MOL3 810 -2,05% OTP44 990 +1,33% RICHTER11 800 -0,93% OPUS346 +1,16% ANY7 860 +0,76% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 -0,2% BUMIX9 248,83 -0,03% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR3 001,53 +0,45% BUX138 901,29 +0,12% MTELEKOM2 730 +0,95% MOL3 810 -2,05% OTP44 990 +1,33% RICHTER11 800 -0,93% OPUS346 +1,16% ANY7 860 +0,76% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 890 -0,2% BUMIX9 248,83 -0,03% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR3 001,53 +0,45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
agy
energia
mesterséges intelligencia

Túl sok energiát emészt fel az AI – a kutatók az emberi agy működésében találták meg a lehetséges megoldást – ezeken a területeken használhatják

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A mesterséges intelligencia fejlődésének egyik legnagyobb akadálya az egyre növekvő energiaigény. Tudósok most az emberi agy működéséből ihletet merítve egy olyan új, ionikus számítástechnikára épülő neuromorfikus chipet alkottak, ami állításuk szerint jóval takarékosabb és biológiai rendszerekkel is könnyebben összehangolható.
Lehoczky Milán
2026.06.17, 15:44

A Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatói szerint az emberi agy működése új irányt mutathat a mesterséges intelligencia hardvereinek fejlesztésében. Az agy rendkívül összetett ideghálózata kiemelkedő számítási teljesítményt nyújt úgy, hogy közben nagyon kevés energiát fogyaszt, ezért a tudósok egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ezt utánzó úgynevezett neuromorfikus rendszerekre – írja a Techxplore.

neuromorfikus
A neuromorfikus rendszerek hasonlóan kevés energiát fogyasztanak a számítások során, mint az agy. / Fotó: J. Cataldo / LLNL

Ez lehet a kulcs a hatékony neuromorfikus rendszerek megalkotásához

Az egyik legígéretesebb megközelítés az ionikus számítástechnika, amely az elektronok helyett ionok segítségével dolgozza fel az információt. A terület még korai fejlődési szakaszban jár, ezért a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium (LLNL) kutatói áttekintették azokat a tudományos kérdéseket és technológiai hiányosságokat, amelyeket meg kell oldani ahhoz, hogy a koncepció laboratóriumi kísérletekből gyakorlati alkalmazássá váljon.

A jelenlegi mesterségesintelligencia-rendszerek hagyományos félvezető chipekre épülnek, amelyek jelentős energiaigénnyel működnek. A kutatók szerint olyan alternatívákra van szükség, amelyek jóval kisebb energiafelhasználás mellett kínálnak hasonló számítási képességeket.

A modern mesterséges intelligencia nagyon költséges és energiafaló, illetve fenntarthatatlan fejlődési pályára lépett

 – mondta Aleksandr Noy, az LLNL tudósa, a kutatás vezetője. „Szükségünk van egy alacsony energiafogyasztású megoldásra, amely ugyanazokat a számítási képességeket képes biztosítani, de az energiaköltségek töredékéért” ‒ emelte ki Noy.

Az ionikus rendszerek több szempontból is közelebb állnak az agy működéséhez, mint a hagyományos komplementer fém-oxid félvezető eszközök. Az információ tárolása és feldolgozása ugyanazon a helyen történhet, így csökken az adatmozgatás energiaigénye és alacsony feszültségen működhetnek. További előnyt jelent, hogy az információ továbbítására többféle ion és molekula használható.

A technológia fejlődéséhez új anyagokra és olyan architektúrákra lesz szükség, amelyek hatékonyabban támogatják az ionok mozgását. Fontos feladat az is, hogy ezek a rendszerek együtt tudjanak működni a ma használt számítástechnikai megoldásokkal.

A szerzők azonban úgy vélik, az ionikus neuromorfikus számítástechnikának nem a hagyományos chipekkel kell versenyeznie. 

A technológia elsősorban olyan területeken lehet sikeres, ahol az energiahatékonyság és a biológiai vagy kémiai kompatibilitás kiemelt jelentőségű.

Ide tartozhatnak az agy–számítógép kapcsolatok, az érzékelőkbe épített adatfeldolgozás és a környezeti megfigyelőrendszerek, ahol a hagyományos elektronika korlátai egyre jobban láthatóvá válnak.

A teljes tanulmány a Science tudományos folyóiratban jelent meg idén májusban.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1071 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu