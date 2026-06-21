Deviza
EUR/HUF351,74 0% USD/HUF306,56 0% GBP/HUF405,68 0% CHF/HUF379,94 0% PLN/HUF82,59 0% RON/HUF67,11 0% CZK/HUF14,53 0% EUR/HUF351,74 0% USD/HUF306,56 0% GBP/HUF405,68 0% CHF/HUF379,94 0% PLN/HUF82,59 0% RON/HUF67,11 0% CZK/HUF14,53 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NASA
űrkutatás
mesterséges intelligencia

Gurul, sétál, kígyózik – a NASA új rovere olyan helyekre is eljuthat, amiről eddig csak álmodni mertek a kutatók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A NASA új, rendkívüli terepviszonyokra tervezett rover prototípusa már a földi teszteken is látványos eredményeket ért el. Az ERNEST nevű rover mesterséges intelligenciával támogatott önálló navigációja és különleges futóműve olyan holdi és marsi expedíciók előtt nyithatja meg az utat, amelyek a jelenlegi bolygójárók számára egyelőre elérhetetlen területeket célozhatnak meg.
Lehoczky Milán
2026.06.21, 06:40

A NASA új prototípusa olyan terepeken is boldogulhat, amelyek eddig komoly kihívást jelentettek a bolygójárók számára. Az ERNEST nevű kísérleti roveren végzett tesztek igen ígéretesek, és a kutatók várakozásai szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a hold- és marsküldetéseken bevetett eszközök a jövőben nagyobb önállósággal és fejlettebb mozgásképességekkel rendelkezhetnek – hívta fel figyelmet a Techxplore

rover
Az újgenerációs roverhez a NASA kutatói komoly reményeket fűznek. / Fotó: NASA / JPL-Caltech

Az újgenerációs roverekkel megkezdődhetnek a "valódi kirándulások"

A dél-kaliforniai Colorado-sivatagban végzett legutóbbi teszteken az ERNEST mintegy 26 kilométert volt képes megtenni úgy, hogy a mérnököknek alig kellett beavatkozniuk. A NASA Jet Propulsion Laboratoryjában (JPL) fejlesztett, 1,2 méter hosszú járművet kifejezetten szélsőséges terepviszonyokra tervezték.

A rover egyik legfontosabb újítása az aktív felfüggesztési rendszer, ugyanis mindegyik hálós kereke külön mozgatható, így a jármű képes átlépni olyan akadályokat, amelyek a Curiosity vagy a Perseverance marsjárókat megállítanák. A szerkezet a súlyelosztást is folyamatosan szabályozza, és többféle mozgásmódra képes. A hagyományos gurulás mellett kerekeken „sétálhat”, kígyószerű mozgással haladhat előre, valamint oldalirányban is közlekedhet.

Issa Nesnas, a JPL vezető technológusa szerint a tesztek célja, hogy egyszerre fejlesszék tovább a mobilitást biztosító hardvert és az autonóm vezérlőszoftvert, mivel a jövőbeli holdmissziók során a járműveknek hosszú távolságokat kell majd megtenniük nehezen járható felszíneken változó fényviszonyok között.

A kutatók elképzelése szerint az ERNEST-tesztek tapasztalatai alapján egy kétszer nagyobb holdjáró is megépíthető. A legutóbbi tesztsorozat során a rover óránként egy kilométeres sebességet ért el, ami jelentős előrelépést jelent a jelenlegi marsjárókhoz képest.

James Keane bolygókutató szerint egy ilyen jármű lehetővé teheti, hogy a kutatók valódi „kirándulásokat” hajtsanak végre a Holdon vagy akár a Marson.

Az ERNEST fejlesztése eredetileg a NASA évtizedek óta alkalmazott, billenővázas felfüggesztésének továbbgondolásával indult. A mérnökök két kisebb prototípus segítségével 11 különböző kialakítást vizsgáltak, majd holdporhoz hasonló anyaggal feltöltött tesztpályákon hónapokon át elemezték a viselkedésüket.

Fontos szerepet szánnak ERNEST-nek a jövő távoli bolygókutató küldetéseiben

A végleges konstrukció 2024 őszére készült el, ám a hardver önmagában még nem jelentett teljes megoldást. A fejlesztők mesterséges intelligenciára épülő megerősítéses tanulást alkalmaztak, hogy a rover saját tapasztalatai alapján sajátítsa el a megfelelő manővereket. Ennek érdekében a JPL nagy pontosságú szimulációs környezetet hozott létre, amelyben a mérnökök egyszerre több ezer órányi virtuális tesztet futtathattak le egyetlen hétvége alatt.

A hosszú képzési folyamat után az ERNEST-et 

  • homokbuckákkal, 
  • törmelékkupacokkal, 
  • lépcsőkkel és 
  • meredek lejtőkkel 

kialakított akadálypályán is kipróbálták. A rover önállóan találta meg a megfelelő útvonalakat, és több tesztet sikeresen teljesített. A következő fejlesztési szakaszban a rendszer már maga döntheti el, mikor érdemes az aktív felfüggesztést használni, és hogyan kerülje el a veszélyes akadályokat. A kutatók szerint ezek a képességek fontos szerepet kaphatnak a Hold egyenetlen felszínének feltérképezésében, valamint a jövő távoli bolygókutató küldetéseiben egyaránt.

Kapcsolódó

Űrkutatás

Űrkutatás
115 cikk

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu