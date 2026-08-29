Becsődölt a nagy Zuckerberg-terv: mégsem cserélheti MI-re a dolgozóit – átfogó váltást fújt le a Meta

Mark Zuckerberg nagy terve látványosan megbukott. A Meta vezérigazgatója alig néhány órával a vállalat májusi tömeges leépítése előtt állította le az MI miatt tervezett átfogó átszervezés második hullámát, amely egyes csapatok létszámát akár 60 százalékkal is csökkenthette volna.

MI / Fotó: Hans Lucas via AFP

MI-ügynökök vették volna át a Meta működésének jelentős részét

A radikális terv januárban, Zuckerberg hawaii birtokán született meg. A Meta felső vezetői itt dolgozták ki az Organization Transformation, röviden Project OT néven futó programot, amely nem egyszerűen új AI-eszközök bevezetéséről szólt.

A Facebook és az Instagram tulajdonosának teljes működését átalakították volna.

A Reuters belső dokumentumokra és több mint húsz bennfentesre épülő feltárása szerint MI-ügynökök vették volna át a dolgozók napi feladatainak jelentős részét. A terv szerint a megmaradó alkalmazottakat kisebb csoportokba készültek beosztani, amelyek már nemcsak a termékfejlesztésért, hanem a virtuális munkaerő felügyeletéért is feleltek volna.

Saját utódaikat taníthatták volna be a Meta dolgozói

A terv hamar komoly ellenállást váltott ki. Különösen nagy felháborodást okozott az a program, amely az amerikai alkalmazottak egérmozgásait és billentyűleütéseit is rögzítette volna az MI betanításához. A dolgozók egy része attól tartott, hogy a vállalat az általuk létrehozott adatok segítségével építi fel későbbi digitális helyetteseiket. A tiltakozások elárasztották a Meta belső kommunikációs felületét, az alkalmazotti elégedettséget mérő mutató pedig 74-ről 55 százalékra zuhant.

A vezetőség problémái ezzel még nem értek véget. A technológia teljesítménye sem igazolta az átalakításhoz fűzött várakozásokat.

Több lett a kód, de 40 százalékkal megugrott a súlyos hibák száma

Az MI segítségével végrehajtott kódmódosítások száma éves összevetésben 220 százalékkal emelkedett. Első látásra ez látványos termelékenységi ugrásnak tűnhetett, a felhasználókhoz ténylegesen eljutó új vagy továbbfejlesztett funkciók száma azonban mindössze 36 százalékkal nőtt.