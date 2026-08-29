Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MI
AI
Instagram
Mark Zuckeberg
Facebook
Meta

Becsődölt a nagy Zuckerberg-terv: mégsem cserélheti MI-re a dolgozóit – átfogó váltást fújt le a Meta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A dolgozók nyíltan fellázadtak, mikor Mark Zuckerberg az év elején bejelentette, hogy alapjaiban szervezi át a Metát, és a vállalat működésének jelentős részét MI-ügynökökre bízza. A terv a végrehajtása közben azonban megszaporodtak az MI-vel kapcsolatos technikai problémák.
Hajdu Gréta
2026.08.29, 14:01

Mark Zuckerberg nagy terve látványosan megbukott. A Meta vezérigazgatója alig néhány órával a vállalat májusi tömeges leépítése előtt állította le az MI miatt tervezett átfogó átszervezés második hullámát, amely egyes csapatok létszámát akár 60 százalékkal is csökkenthette volna. 

TUNISIA-ILLUSTRATION-META-AI-SOCIAL-MEDIA-MI
MI / Fotó: Hans Lucas via AFP

MI-ügynökök vették volna át a Meta működésének jelentős részét

A radikális terv januárban, Zuckerberg hawaii birtokán született meg. A Meta felső vezetői itt dolgozták ki az Organization Transformation, röviden Project OT néven futó programot, amely nem egyszerűen új AI-eszközök bevezetéséről szólt. 

A Facebook és az Instagram tulajdonosának teljes működését átalakították volna.

A Reuters belső dokumentumokra és több mint húsz bennfentesre épülő feltárása szerint MI-ügynökök vették volna át a dolgozók napi feladatainak jelentős részét. A terv szerint a megmaradó alkalmazottakat kisebb csoportokba készültek beosztani, amelyek már nemcsak a termékfejlesztésért, hanem a virtuális munkaerő felügyeletéért is feleltek volna.

Saját utódaikat taníthatták volna be a Meta dolgozói

A terv hamar komoly ellenállást váltott ki. Különösen nagy felháborodást okozott az a program, amely az amerikai alkalmazottak egérmozgásait és billentyűleütéseit is rögzítette volna az MI betanításához. A dolgozók egy része attól tartott, hogy a vállalat az általuk létrehozott adatok segítségével építi fel későbbi digitális helyetteseiket. A tiltakozások elárasztották a Meta belső kommunikációs felületét, az alkalmazotti elégedettséget mérő mutató pedig 74-ről 55 százalékra zuhant.

A vezetőség problémái ezzel még nem értek véget. A technológia teljesítménye sem igazolta az átalakításhoz fűzött várakozásokat.

Több lett a kód, de 40 százalékkal megugrott a súlyos hibák száma

Az MI segítségével végrehajtott kódmódosítások száma éves összevetésben 220 százalékkal emelkedett. Első látásra ez látványos termelékenységi ugrásnak tűnhetett, a felhasználókhoz ténylegesen eljutó új vagy továbbfejlesztett funkciók száma azonban mindössze 36 százalékkal nőtt.

Közben a nagyobb műszaki és biztonsági incidensek száma 40 százalékkal ugrott meg, az alkalmazottak pedig 70 százalékkal több időt töltöttek a hibák elhárításával. Az MI tehát lényegesen több kódot termelt, de ettől a Meta nem vált arányosan gyorsabbá vagy hatékonyabbá.

A feszültség május 19-én érte el a csúcspontját. Zuckerberg néhány órával az első elbocsátások előtt egyeztetett a felső vezetéssel, majd leállította a novemberre tervezett második hullám előkészítését.

A Meta másnap még megvált dolgozóinak mintegy tíz százalékától, a vezérigazgató azonban úgy nyilatkozott, hogy 2026-ban nem számít újabb, az egész vállalatot érintő leépítésre.

Fellázadtak a dolgozók, perlik a Metát, de maradnak az MI-milliárdok

A vállalatra nemcsak belülről nehezedik nyomás. 

A Metát jelenleg 29 amerikai állam perli azzal a váddal, hogy a Facebookot és az Instagramot szándékosan tette függőséget okozóvá a fiatalok számára, valamint jogellenesen gyűjtötte a 13 év alatti felhasználók adatait. A vállalat tagadja a vádakat és inkább fizet, mintsem szembenézzen az állítások következményeivel.

Zuckerberg közben a felmerülő nehézségek ellenére sem mondott le az MI-ról. A Meta második negyedéves beszámolója szerint a vállalat 2026-ban 130–145 milliárd dollárt fordíthat beruházásokra, elsősorban 

  • adatközpontokra, chipekre, és 
  • más MI-infrastruktúrákra. 

A vezérigazgató ugyanakkor júliusban elismerte, hogy az MI-ügynökök fejlődése nem gyorsult fel a várt ütemben. A Meta teljes szervezeti átalakítása így egyelőre elbukott, a dollárszázmilliárdos technológiai fejlesztések azonban maradtak.

Kapcsolódó

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1123 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu