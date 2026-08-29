Aleksandar Vučić: két héten belül bemutatják a szerb hadsereg új harci robotjait – félelmetes dolgot mondott a szerb elnök, „jelentős csapásokról” beszélt

A szerb állam robotkutyákat vásárolt a kínai Minth vállalattól, és a tervek szerint 15 napon belül a szerb hadsereg egyik hadgyakorlatán is bemutatják őket – közölte a szerb sajtó szerint Aleksandar Vučić a szerbiai Šabacban, ahol a Minth első szerbiai humanoidrobot-gyárának megnyitóján vett részt. A szerb elnök szerint a katonai alkalmazás előtt komoly tesztelésre van szükség, ezért a robotoknak legalább 100 órán keresztül kell bizonyítaniuk, hogy megbízhatóan működnek.

Aleksandar Vučić szerb elnök szerint hamarosan indulhat a szerb hadsereg új robotkutyáinak gyakorlata

Fotó: AFP

Komoly fegyvereket is kiszolgálhatnak a robotkutyák

„Legalább 100 órányi mozgást kell ellenőriznünk ahhoz, hogy beengedhessük a hadsereg valamelyik egységébe, mert itt nem lehet hiba. És látni fogják működés közben, hogy nincs hiba” – mondta Vučić. A szerb elnök ennél is tovább ment: közlése szerint a robotkutyákat „nagyon komoly fegyverek” kiszolgálására használhatják.

Szakértőink összekapcsolták a szoftvereket, és olyan fegyvert készítettek, amelyet nagy távolságból mi irányítunk, és amely jelentős csapások végrehajtására képes az ellenséges erőkkel és az ellenséges élőerővel szemben. Néhány nap múlva ezt saját maguk is láthatják

– jelentette ki Vučić.

A bejelentés alapján a fejlesztés egyik kulcseleme

a robotok,

az irányítási rendszerek, és

a fegyverrendszerek összekapcsolása lehet.

A szerb hadsereg így olyan eszközöket tesztel, amelyeknél a robotplatform a fegyverrendszer működtetésében vagy kiszolgálásában kaphat szerepet.

Aleksandar Vucic szerb elnök kínai látogatásán több mint 940 millió euró értékű befektetési megállapodást írt alá vezető kínai vállalatokkal. Az egyik szerződés révén Szerbiában két hónapon belül megkezdődik a humanoid robotok összeszerelése – számoltunk be arról májusban a Világgazdaságban.

A robotkutyák katonai alkalmazása nem számít teljesen új technológiának, ugyanakkor a szerb elnök bejelentése arra utal, hogy Belgrád a robotikai fejlesztéseket nem pusztán ipari vagy kutatási célokra, hanem a hadsereg képességeinek bővítésére is felhasználná.

A fejlesztésről és a rendszer pontos műszaki képességeiről egyelőre kevés részletet közölt a szerb vezetés. A következő katonai gyakorlat azonban lehetőséget adhat arra, hogy a nyilvánosság is lássa, mire képesek a szerb hadseregbe szánt robotplatformok.