Amazon: Európára is rávetette magát az MI-óriás – 12 milliárd fonttal rohanták meg a befektetők

Az Amazon a cég történetében először fontban is eladósodott, ráadásul a tervezettnél nagyobb összeget sikerült bevonnia. A befektetők valósággal rávetették magukat a technológiai óriás kötvényeire: több mint 12 milliárd fontnyi kereslet érkezett a végül 4,25 milliárd fontos, vagyis mintegy 5,8 milliárd dolláros kibocsátásra. A háttérben az Amazon minden korábbinál nagyobb beruházási programja áll, amelynek egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges intelligencia.

Amazon/ Fotó: ZUMAPRESS.com

Az Amazonnak rengeteg pénz kell az AI-versenyhez

Az Amazon négy különböző lejáratú kötvénnyel jelent meg a brit piacon. A Reuters beszámolója szerint hároméves papírokkal 1,25 milliárd fontot, míg a hat-, tizenkét és tizenkilenc éves kötvényekkel egyenként további egymilliárd fontot von be. A tranzakció azért is figyelemre méltó, mert az amerikai óriás most először nyúlt a fontban denominált kötvénypiachoz. Korábban euróban, svájci frankban és kanadai dollárban is vont már be forrást. A háttérben jóval nagyobb folyamat zajlik, mint egyetlen vállalat kötvénykibocsátása.

Az AI-verseny szereplőinek hatalmas összegeket kell előteremteniük adatközpontokra, chipekre, szerverekre, hálózati infrastruktúrára és az ezek működtetéséhez szükséges energiára.

Az Amazon az év elején még mintegy 200 milliárd dolláros 2026-os beruházási tervvel számolt, elsősorban az AI-hoz kapcsolódó fejlesztések miatt. A vállalat második negyedéves eredményeinek közlésekor ugyanakkor már látszott, milyen tempóban nő az Amazon Web Services: a felhőüzletág bevétele éves összevetésben 37 százalékkal, 42,2 milliárd dollárra ugrott. Július végén pedig az Amazon már 220 milliárd dollárra emelte idei beruházási tervét.

Mi lesz, ha kipukkan az AI lufi?

A költekezésnek ára van. Az Amazon szabad cash flow-ja az elmúlt tizenkét hónapban 7,6 milliárd dolláros negatív tartományba fordult, miközben egy évvel korábban még 18,2 milliárd dolláros pozitív értéket mutatott. A vállalat ezt nagyrészt az AI-infrastruktúrára fordított beruházások megugrásával magyarázta.

Nem egyedül az Amazon éget elképesztő mennyiségű pénzt.

A nagy felhő- és technológiai szolgáltatók, az úgynevezett hyperscalerek 2026-ban már több mint 200 milliárd dollárnyi adósságot bocsátottak ki, ami több mint kétszerese a teljes 2025-ös mennyiségnek. A vállalatok ráadásul egyre kevésbé támaszkodnak kizárólag az amerikai dollárpiacra: euróban, jenben, svájci frankban és most már egyre nagyobb összegben fontban is keresik a befektetők pénzét.