Amazon: Európára is rávetette magát az MI-óriás – 12 milliárd fonttal rohanták meg a befektetők
Az Amazon a cég történetében először fontban is eladósodott, ráadásul a tervezettnél nagyobb összeget sikerült bevonnia. A befektetők valósággal rávetették magukat a technológiai óriás kötvényeire: több mint 12 milliárd fontnyi kereslet érkezett a végül 4,25 milliárd fontos, vagyis mintegy 5,8 milliárd dolláros kibocsátásra. A háttérben az Amazon minden korábbinál nagyobb beruházási programja áll, amelynek egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges intelligencia.
Az Amazonnak rengeteg pénz kell az AI-versenyhez
Az Amazon négy különböző lejáratú kötvénnyel jelent meg a brit piacon. A Reuters beszámolója szerint hároméves papírokkal 1,25 milliárd fontot, míg a hat-, tizenkét és tizenkilenc éves kötvényekkel egyenként további egymilliárd fontot von be. A tranzakció azért is figyelemre méltó, mert az amerikai óriás most először nyúlt a fontban denominált kötvénypiachoz. Korábban euróban, svájci frankban és kanadai dollárban is vont már be forrást. A háttérben jóval nagyobb folyamat zajlik, mint egyetlen vállalat kötvénykibocsátása.
Az AI-verseny szereplőinek hatalmas összegeket kell előteremteniük adatközpontokra, chipekre, szerverekre, hálózati infrastruktúrára és az ezek működtetéséhez szükséges energiára.
Az Amazon az év elején még mintegy 200 milliárd dolláros 2026-os beruházási tervvel számolt, elsősorban az AI-hoz kapcsolódó fejlesztések miatt. A vállalat második negyedéves eredményeinek közlésekor ugyanakkor már látszott, milyen tempóban nő az Amazon Web Services: a felhőüzletág bevétele éves összevetésben 37 százalékkal, 42,2 milliárd dollárra ugrott. Július végén pedig az Amazon már 220 milliárd dollárra emelte idei beruházási tervét.
Mi lesz, ha kipukkan az AI lufi?
A költekezésnek ára van. Az Amazon szabad cash flow-ja az elmúlt tizenkét hónapban 7,6 milliárd dolláros negatív tartományba fordult, miközben egy évvel korábban még 18,2 milliárd dolláros pozitív értéket mutatott. A vállalat ezt nagyrészt az AI-infrastruktúrára fordított beruházások megugrásával magyarázta.
Nem egyedül az Amazon éget elképesztő mennyiségű pénzt.
A nagy felhő- és technológiai szolgáltatók, az úgynevezett hyperscalerek 2026-ban már több mint 200 milliárd dollárnyi adósságot bocsátottak ki, ami több mint kétszerese a teljes 2025-ös mennyiségnek. A vállalatok ráadásul egyre kevésbé támaszkodnak kizárólag az amerikai dollárpiacra: euróban, jenben, svájci frankban és most már egyre nagyobb összegben fontban is keresik a befektetők pénzét.
Már Európában is érzik az amerikai AI-verseny hatását
A folyamat akkora méreteket öltött, hogy az Európai Központi Bank külön elemzésben foglalkozott vele. Az EKB szerint az amerikai technológiai óriások egyre nagyobb jelenléte átalakíthatja az európai vállalati kötvénypiacot, növelheti annak technológiai és amerikai kitettségét, és idővel más hitelfelvevőkkel is versenybe állíthatja a Big Tech cégeket a befektetők pénzéért.
Az Amazon előtt az Alphabet már februárban megjelent a brit piacon: a Google anyavállalata 5,5 milliárd fontot vont be öt kötvénysorozattal, amelyek között egy egészen szokatlan, százéves lejáratú papír is szerepelt.
Az Amazon mostani sikere ugyanakkor azért is érdekes, mert a befektetők lelkesedése korábban már mutatott repedéseket. A társaság júliusi, 25 milliárd dolláros kötvénykibocsátása a korábbiaknál gyengébb keresletet vonzott. A fontpiacon most ennek éppen az ellenkezője történt: a felkínált kötvények értékének közel háromszorosára érkezett befektetői igény.
Ez azt jelzi, hogy miközben egyre több kérdés merül fel az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatban, a piac egyelőre továbbra is hajlandó hatalmas összegekkel finanszírozni a legnagyobb technológiai vállalatok versenyét.