Két új, a G szériába tartozó okostelefont mutatott be a Nokia mobilok gyártója, az HMD Global. A Nokia G11 és G21 kapcsán főként a hosszú üzemidőt, illetve az elérhetőséget érdemes kiemelni. A készülékek a gyártó közlése szerint egy feltöltéssel akár három napig is kibírhatják. Ebben az Android gyári megoldásánál is takarékosabb, csak a HMD-nél elérhető Super Battery Saver üzemmód támogatja az új telefonokat.

A funkció segítségével kiválasztható, hogy pontosan hol történjen az energiatakarékosság, és már 20 százalékos töltöttség mellett is bekapcsolható,

vagyis nem kell kivárni az Androidon alapértelmezett, néha már túl kockázatos 10 százalékot.

Az árat tekintve az itthon március végétől elérhető eszközök a belépőszint és a középkategória határán vannak. A G11 3 gigabyte RAM-ot és 32 gigabyte tárhelyet kínál, míg a G21 esetében 4 gigabyte RAM-ot és 64 gigabyte tárolókapacitást kap a vásárló.

Fotó: Shutterstock

Bár nem beszélhetünk túl izmos kamerarendszerről, a gyártó állítása szerint az új mobilokkal rossz fényviszonyok mellett is szép fotókat készíthetünk. Ehhez mindkét eszköz hármas hátoldali kamerarendszert kínál, a G11 esetében 13, míg a G21-esnél 50 megapixeles főkamerával. A gyenge fényviszonyok melletti fotózást mesterséges intelligencia is segíti, ami egyébként az előlapi kamerát is támogatja.

A két új telefonra három éven keresztül érkeznek havi biztonsági frissítések, így a személyes adataink védelmét segíti a megbízható és mindig naprakész védelem is, ráadásul az eszközök készen állnak az Android 12 fogadására is. A széria új tagjainak köszönhetően már ebbe a kategóriába is megérkezett a maszk mód: az arcfelismerő új funkciója biztosítja, hogy az arcfeloldás akkor se okozhasson problémát, ha a felhasználó nem tudja levenni a szájmaszkot a feloldáshoz.