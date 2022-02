A Samsung február 9-én tartja legközelebbi Unpacked eseményét, amin

a várakozások szerint a Galaxy S sorozat legújabb modelljeit mutatják be, de új táblagépek is érkeznek majd a kínálatba.

Ahogyan azt megszokhattuk az elmúlt években, ezúttal is folyamatosan érkeztek hírek arról, hogy mi várható az új készülékektől, a múlt héten pedig fotók és videók is kikerültek a világhálóra.

A The Verge technológiai híroldal beszámolója szerint

a Galaxy S22-ből három modell érkezik majd, az alapváltozat mellett az S22 Plus és S22 Ultra.

Az S22 és S22 Plus a kiszivárgott információk alapján túl sokban nem különbözik majd egymástól, és nagyjából hasonló dizájnt kapnak, mint a Samsung tavalyi csúcsmodelljei. A méretben természetesen lesz eltérés, az S22 a megjelent hírek alapján 6,1, míg az S22 Plus 6,6 hüvelykes kijelzőt kap, ami egyébként minimális mértékben kisebb, mint a tavalyi modelleké. Emellett az idei telefonok mintegy 5 milliméterrel rövidebbek lesznek a 2021-es készülékeknél és valamivel vékonyabbak is.

Fotó: Shutterstock

Érdekesség, hogy a kiszivárgott információk alapján úgy tűnik, hogy

kisebb kapacitású akkumulátort kapnak majd, mint a 2021-es modellek.

Mindkét eszköz 8 GB RAM-al és 128 vagy 256 GB tárhellyel érkezik majd.

Az S22 Ultra dizájnja a várakozások szerint kissé szögletesebb lesz, vagyis a Note modellekre emlékeztet majd. További hasonlóság, hogy a megjelent fotók alapján úgy tűnik, hogy kialakítottak az eszközben egy helyet a speciális érintőtoll tárolására is, ami további hasonlóság a Note-okkal. A 6,8 hüvelykes kijelzővel rendelkező mobil 8 és 12 GB RAM-al, illetve 128, 256 és 512 GB tárolókapacitással lesz majd elérhető.

A The Verge beszámolója szerint három táblagépet is bemutathatnak majd a február 9-i eseményen, a Tab S8 sorozat eszközeit.