Az idén 5,1 százalékos növekedés várható a múlt évhez képest a globális IT-költésben a Gartner előrejelzése alapján, ez azt jelenti, hogy 4454,4 milliárd dollárt fordítanak erre a célra a vállalkozások világszerte. Ez a fejlődési ütem ugyanakkor elmarad a tavalyitól, 2021-ben ugyanis 9 százalékos növekedést mért a piackutató cég. A múlt évi jelentős bővülésben meghatározó szerepet játszott, hogy a Covid-járvány miatt felpörgetett digitalizáció, illetve a hibrid munkavégzés feltételeinek megteremtése miatt jelentős beruházásokat hajtottak végre a cégek.

A helyzetet jól érzékelteti, hogy a múlt évben az eszközökre szánt összeg 13 százalékkal nőtt 2020-hoz képest.

Ezt a növekedési ütemet csak a vállalati szoftverek esetében sikerült felülmúlni, amelyekre 2021-ben közel 605 milliárd dollárt költöttek, ez éves összevetésben 14,4 százalékos emelkedést jelentett. Azt, hogy mennyire erős év volt a tavalyi, jól mutatja az is, hogy a Gartner által vizsgált kategóriák közül egyedül a kommunikációs szolgáltatások esetében volt 10 százalék alatti a fejlődés mértéke, igaz, ebben a szegmensben mindössze 3,4-es bővülést mértek.

Fotó: Shutterstock

„Az idei évben a jövő tervezése visszatér az informatikai vezetők életébe. Jelenleg olyan helyzetben vannak, hogy az elmúlt két évre jellemző kritikus fontosságú, de jellemzően rövid távú projekteket sikerült lezárni, és ismét a hosszú távú eredményeket hozó fejlesztésekre lehet összpontosítani. Ezzel párhuzamosan az egyre komolyabb problémát jelentő tudáshiány, a bérek emelkedése és a tehetséges munkaerőért folytatott kiélezett küzdelem arra ösztönzi majd az IT-vezetőket, hogy a korábbinál is nagyobb mértékben támaszkodjanak a tanácsadó cégekre, illetve a menedzselt szolgáltatásokat kínáló vállalkozásokra a digitális stratégiájuk megvalósítása során. A felhőalapú megoldások kulcsszerepet játszanak ebben a folyamatban, hiszen támogatják a digitális átállást, illetve a hibrid munkavégzést. Éppen ezért arra számítunk, hogy a nagyvállalatok túlnyomó többsége von be külsős szakértőket a jövőben a felhőstratégiájuk kidolgozásába” – vázolta a helyzetet John-David Lovelock, a Gartner kutatásért felelős alelnöke.

A piackutató cég prognózisa szerint idén a vállalati szoftverek esetében várható a leggyorsabb növekedés, ez a szegmens közel 672 milliárd dolláros lehet, ami a múlt évhez képest 11 százalékos bővülést jelentene. Az IT-szolgáltatások esetében is komoly, 8 százalék körüli fejlődést prognosztizál a társaság, a vállalkozások közel 1280 milliárd dollárt szánhatnak erre a célra. Míg tavaly látványosan nőtt az eszközökre fordított összeg, 2022-ben lényegesen visszafogottabb, mindössze 3,3 százalékos növekedés várható.

Fotó: VG

A Gartner 2023-ra vonatkozóan is kiadott prognózist,

ez alapján jövőre további 5 százalékos bővülést várnak a globális IT-piacon, ami közel 4680 milliárd dolláros költést jelenthet.

A vállalati szoftverek iránt 2023-ban is kiemelkedő lesz a kereslet, még az ideit is felülmúló, 11,9 százalékos növekedés várható ebben a szegmensben. Az IT-szolgáltatások esetében is stabil fejlődésre lehet számítani, ugyanakkor eszközökre jövőre várhatóan 1,2 százalékkal kevesebbet költenek majd, mint az idén.