A biztonsági mentések készítése az a dolog, amelyet sokszor halogatunk, mivel nincs rá határidő – vagyis sosem tudjuk előre, pontosan mikor is adódik egy olyan katasztrófa, baleset, támadás vagy lopás, amely miatt szükség lenne az adatok helyreállítására. A statisztikák szerint olyan sokat tologatjuk ezt a feladatot, hogy az emberek 30 százaléka még sosem gondoskodott az adatai mentéséről.

Ez azért nagy probléma, mert mindeközben világszerte percenként mintegy 113 telefont veszítenek vagy lopnak el, és havonta átlagosan 10-ből 1 számítógép fertőződik meg vírusokkal

– mutat rá elemzésében a Micro Focus. Ha pedig nem készült biztonsági mentés, akkor fontos és pótolhatatlan adatok, feljegyzések, emlékek, fotók és videók veszhetnek el örökre csak azért, mert nem szántunk egy kis időt erre a feladatra.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Az egyéni felhasználók esetében egyszerűbb a helyzet, hiszen kevesebb fontos adattal rendelkeznek, mint a cégek, és ezeket általában jól strukturált módon, automatizáltan mentik a készülékeik. Ráadásul egyszerűen használható biztonsági mentési megoldásokat kínálnak számukra mind az okostelefonok, tabletek és számítógépek gyártói, mind a legnagyobb online szolgáltatásokat biztosító társaságok.

Elég csak arra gondolni, hogy egy új telefon beüzemelésekor néhány lépésben beállíthatjuk, hogy az eszközzel készült fotókról és videókról mindig azonnal kerüljön egy másolat a felhőbe is, amint wifikapcsolathoz jut a mobil. Így nem kell később egyesével menteni a fájlokat egy másik helyre is. Nem árt azonban, ha azt is ellenőrizzük néha, hogy megfelelően működik-e a mentés, illetve van-e ehhez elég tárhelyünk a felhőben.

A vállalatok esetében már bonyolultabb a helyzet, mint az egyéni felhasználóknál, hiszen a cégek sokkal nagyobb mennyiségű adatot hoznak létre, tárolnak és használnak.

Ráadásul napjaink gyorsan digitalizálódó világában az adatok elengedhetetlenek a szervezetek mindennapi működéséhez, és nem csupán eszmei veszteség az elvesztésük, hanem anyagi kárral is jár. Tovább nehezíti a feladatot, hogy az adatok szétszórtan helyezkednek el a vállalati infrastruktúrában, például az alkalmazottak számítógépein, a céges szervereken és a felhőben, ezeken belül is különféle alkalmazásokban és adatbázisokban.

A vállalati adatok védelméhez és biztonsági mentéséhez is elérhetők professzionális eszközök, amelyek megkönnyítik a feladatot és lehetővé teszik, hogy akár helyi rendszerekben, a felhőben vagy virtuális környezetben mentsék el az adatokat. Az ilyen megoldásoknak köszönhetően egy esetleges katasztrófa után néhány gombnyomással, automatizáltan helyreállíthatók az adatok a biztonsági mentésből.