Kemény időszak volt az év első három hónapja a globális okostelefon piacon, a Canalys szerint az egy évvel korábbihoz képest 11 százalékkal csökkent a kiszállított készülékek száma. Azt nem hozta nyilvánosságra a piackutató cég, hogy mennyi eszközt értékesítettek, azt viszont megjegyezték, hogy a Covid-járvány kezdete óta a mostani volt a legnagyobb visszaesés.

A jelentős csökkenést a Canalys szakértői részben a kedvezőtlen gazdasági környezettel, részben pedig a szezonalitással indokolták, az év eleje ugyanis általában visszafogottan szokott sikerülni a mobilpiacon.

A Covid-19 esetek számának felfutásával, az orosz-ukrán háború hatásaival, a Kínában ismét bevezetett lezárásokkal, illetve a fenyegető inflációval egyaránt számolniuk kellett a gyártóknak.

Az ágazat szereplőinek fel kell készülniük arra, hogy gyorsan reagáljanak a lehetőségekre és a kockázatokra, miközben továbbra is erősen fókuszálnak a hosszú távú stratégiai terveikre. A jó hír, hogy a már hosszú ideje tartó alkatrészhiány a vártnál hamarabb enyhülhet” – fogalmazott Nicole Peng, a Canalys Mobility üzletágáért felelős alelnöke.

A gyártók rangsorát a Samsung vezeti

a Canalys elemzése szerint, a dél-koreai cég ráadásul növelni tudta részesedését, míg 2021 első három hónapjában a leszállított okostelefonok 22 százaléka volt az övék, addig az idei január-márciusi időszakban már 24 százalékra emelkedett ez az érték. A második helyen lévő Apple szintén erősíteni tudta helyzetét, az amerikai vállalat piaci részesedése 15-ről 18 százalékra emelkedett.

Fotó: Shutterstock

Az öt legnagyobb piaci szereplő között a két, már említett társaságon kívül csak kínai cégek vannak, viszont számukra nem sikerült túl jól az év eleje, mindhármuk részesedése csökkent, igaz csak kis mértékben.

A harmadik pozícióban lévő Xiaomi és a negyedik OPPO egyaránt egy százalékpontos visszaesést könyvelhetett el a piaci részesedésében

– előbbié 13, utóbbié 10 százalék volt 2022 első negyedévében –, míg az ötödik vivo-hoz a kiszállított okosmobilok 8 százaléka tartozott, ami két százalékponttal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. Az összes többi gyártó 27 százalékos részesedést ért el szemben a tavalyi 28 százalékkal.

A piacvezető gyártók az eszközportfóliójuk bővítésével tudták erősíteni piaci helyzetüket.

Az Apple esetében például az iPhone 13 adja továbbra is a forgalom nagyját, viszont a márciusban bemutatott új, középkategóriás eszköz, az iPhone SE is fontos szerepet játszott abban, hogy a piaci átlagnál jobban teljesítettek. A Samsung pedig a népszerű A sorozatának gyártását pörgette fel, amivel a közép- és alsó kategóriás szegmensben ért el sikereket, miközben frissítette 2022-es portfólióját is, köztük a zászlóshajó Galaxy S22 sorozatot” – mutatott rá Sanyam Chaurasia, a Canalys elemzője.