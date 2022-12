Karácsonyi ajándékként a Telekom az aktiválást követően tíz napon belül 10 gigabyte internetet vagy korlátlan belföldi alapdíjas hívást kínált fel minden lakossági és üzleti, nem korlátlan mobilcsomagos ügyfelének. A két kedvezmény egyszerre nem vehető igénybe ugyanazon az előfizetésen, és legfeljebb január 2-ig aktiválható. Miután a korlátlan adatcsomagok népszerűsége folyamatosan nő, sokan nem tudnák igénybe venni a lehetőséget, a vállalat rájuk is gondolt: többek között egy hónapig ingyenes HBO Max-előfizetést igényelhetnek.

A telekommunikációs cégek az elmúlt években belföldön és külföldön is döntöttek hasonló ajánlatokról – nem is beszélve a koronavírus alatt bevezetett lezárások idejéről –, így megkérdeztük a Telekom két legfőbb hazai versenytársát, hogyan készülnek az ünnepekre.

Segít a kedvezményes adatjegy

A Yettelnél azt írták, a karácsonyi készülődést és az ünneplést kedvezményes adatjegy segíti: a lakossági számlás és feltöltőkártyás ügyfelek december 31-ig 1990 forintos áron aktiválhatnak

hétnapos, belföldön korlátlan adatjegyet.

A cég hozzátette, a korlátlan belföldi adatmennyiséget tartalmazó Yettel Prime csomagokkal több készülékszolgáltatás, extra ajánlat jár az előfizetőknek – többek között akár nullaforintos kezdőrészlettel elvihető ünnepi készülékajánlatok, illetve évente 10 százalék kedvezmény okoskiegészítőkre.

Évek óta ezen dolgoztak

A Világgazdaság megkeresésére a Vodafone Magyarország sajtóosztályán elmondták, az idei év a vállalat életében rendhagyó volt, mivel a Vodafone–UPC-akvizíció utolsó lépéseként egy teljes körű informatikai átállást hajtottak végre, amelynek eredményeképp konvergens digitális szolgáltatóvá vált a cég. Az elmúlt években folyamatosan azon dolgozott a vállalat, hogy

létrehozza azt az ajánlatot, amely egyetlen csomagban szolgálja ki az összes ügyféligényt.

A szolgáltató ezen gondolatiság mentén vezette be a Vodafone ONE-t, melynek keretében azok az ügyfelek, akiknek mobil- és otthoni szolgáltatásuk is van a Vodafone-nál, számos kedvezményt és elsőbbségi ügyfélkiszolgálást is igénybe vehetnek. Ezenfelül új előfizetés vagy szerződéshosszabbítás esetén akár további 52 500 forint készülékkedvezmény jár.

A kereskedők 9-es csapdája

A magyarok többsége egyébként kevesebbet költ idén a karácsonyi ajándékozásra, és elsősorban az élelmiszerrel próbál spórolni egy közvélemény-kutatás szerint. Ellenben kétszer annyi vásárló szerzi be hitelre a karácsonyi ajándékokat idén, mint tavaly – elsősorban okostelefonokat, nagy háztartási gépeket és laptopokat, valamint televíziókat vásárolnak. Az ünnepek közeledtével érdemes nem elfelejteni, hogy a kiskereskedelem számtalan pszichológiai trükkel igyekszik befolyásolni a vásárlói döntéseket: leárazással, akciókkal, a termékkínálat megfelelő elhelyezésével vagy a 9-es végű árképzéssel.