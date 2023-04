Jelentős mennyiségű, mintegy 120 ezer új készülékhez jutottak hozzá a magyar telefonálók a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) mobilkészülék-cserét támogató programjának keretében, amelyhez a hatóság összesen 4,2 milliárd forinttal járult hozzá. Az akció célja az volt, hogy az elavult, 2G- és 3G-hálózaton működő telefonok használata megszűnjön, hiszen ezeket a hálózatokat lekapcsolták, így a zökkenőmentes kivezetést kívánták támogatni.

A Samsung Galaxy A13-as volt a legnépszerűbb cseremodell. Fotó: Shutterstock

Az NMHH NetreFel készülékcsere-programja 2022. február és 2023. március között 20-40 ezer forintos támogatást biztosított, ha egy lakossági felhasználó 3G- vagy 2G-készülékét leadva új, legalább 4G-képes telefon vásárlása mellett döntött. A csereponthálózat segítségével közel 120 ezren vehettek igénybe támogatást új készülék vásárlásához az elmúlt 12 hónapban.

A statisztikákból kiderül, hogy a legnépszerűbb modell a Samsung Galaxy A13-as volt, a telefonjukat lecserélők 35 százaléka ezt a típust választotta. Dobogós még a Xiaomi Redmi 9AT (15 százalék) és a Nokia 225 (10 százalék) is.

A készülékcsere-program stratégiai célkitűzéseivel összhangban a 3G-hálózatok kivezetése, a hazai lakossági készülékállomány korszerűsödése a következő években érdemben járulhat hozzá a frekvenciakészlet hatékonyabb kihasználásához, az 5G terjedéséhez, a mobilinternet-szolgáltatás választékának és minőségének javulásához.

Az NMHH a készülékcsere-program fontos hozadékának tarja azt is, hogy a támogatási konstrukció a mobilszolgáltatók, az elektronikai áruházak és az államigazgatási szereplők példaértékű kommunikációs, stratégiai és informatikai együttműködése mellett valósult meg, ami a hazai digitalizációt támogató jövőbeli programok szempontjából is hasznos. Sőt, ígéretes lehet és nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat azon EU-tagállamokban, amelyek még a 3G-lekapcsolás előkészítési szakaszánál tartanak.