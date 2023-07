A Samsung a Szöulban rendezett Galaxy Unpacked eseményén bejelentette a hajlítható eszközeinek ötödik generációját: érkezik a Galaxy Z Flip5 és a Galaxy Z Fold5. A rendezvényt élőben közvetítő magyarországi sajtóeseményen elhangzott, a vállalat kategóriát teremtett a hajlítható eszközzel, amely 100 milliós nagyságrendű piacot hódíthat meg, hiszen már most is a vásárláson gondolkozók 28 százaléka ilyen készülékeket keres, ám az ára most még „nehezítő körülmény”.

Íme a hajlítható Galaxy Z Flip5.

Fotó: Samsung

A dél-koreai cég közölte: az új termékek esetében kiemelt tervezési szempont volt, hogy megfeleljenek a tartósággal szemben támasztott elvárásoknak. Az előző generációhoz képest a Flip fedlapi kijelzőfelülete 3,78-szor nagyobb, így a telefon még több funkciója és szolgáltatása elérhető összecsukott állapotban is.

A Galaxy Z Flip5 a Galaxy okostelefonok történetének legsokoldalúbb kameraélményét kínálja

– közölte a Samsung, megjegyzve, hogy a kameráját mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásokkal fejlesztették tovább. Az MI-alapú képjelfeldolgozó (ISP) algoritmusa korrigálja a kedvezőtlen fényviszonyok esetén megjelenő vizuális zajt, helyreállítja a részleteket és színtónusokat.

A Galaxy Z Flip5 és Z Fold5 a széria korábbi készülékeihez képest még több újrahasznosított anyagot tartalmaznak, beleértve a felhasználás előtt újrahasznosított alumíniumot és üveget, valamint a műanyaghulladékok, többek között halászhálók, PET-palackok és vizeshordók újrahasznosítását.

A termékek mától előrendelhetők, és augusztus 11-én kerülnek a boltokba.

Magyarországon a Galaxy Z Flip5 256GB 489 990 forintos, az 512GB-os változat 539 990 forintos, a Galaxy Z Fold5 256GB 769 990 forintos, az 512GB 819 990 forintos, míg az 1TB-os változat 909 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el.