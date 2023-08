Már nem kell sokat várni az Apple idei okostelefonjainak bemutatására, a jelenlegi hírek és várakozások szerint a cég szeptemberben leplezheti le az iPhone 15 családot, röviddel később pedig mind a négy modellje kereskedelmi forgalomba is kerülhet – adta hírül az Origo.

Fotó: Shutterstock

Bár az új készülék hivatalos bemutatásának dátumát még nem jelentették be (a korábbi évek tapasztalatai alapján szeptemberben mutatja be a vállalat az új készülékeit), a szakma már most találgat, hogy milyen lehet majd az új iPhone. Ráadásul egyből egy készülékcsalád érkezik, négy különböző modellel.

Amelyik fejlesztésben szinte biztosak a szakértők, hogy a Lightning csatlakozó USB-C adatkapura cseréli a cég, amelyet lényegében az Európai Unió kényszerített rá az Apple-re a 2024-ben életbe lépő hulladékkezelési törvényével.

A várható változások kapcsán azt prognosztizálják, hogy az olcsóbb két modell esetében marad az iPhone 14 esetében megkezdett vonal, apróbb ráncfelvarrásokkal, míg a két drágább változat jelentősebb esztétikai módosításokkal kerül majd piacra. A kamerák tekintetében szintén minőségi váltásra lehet számítani.

Ami kevésbé örömteli hír a készülék rajongói számára, hogy az ár is várhatóan emelkedni fog. A szakértők arra számítanak, hogy stabilan 1000 dollár (360 ezer forint) fölött indulnak majd az árak. Az Amerikai Egyesült Államokban a jelenlegi iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max 999 dollárról, illetve 1099 dollárról indul.