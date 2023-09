Lesújtó véleményt mondott a magyarokról, és a kommunizmusról beszélt a Vodafone átalakításáért felelő 4iG-csúcsvezető

Nincs elég boldog ember az utcákon – ez volt az első tapasztalata Magyarországról Mohamed ElSayadnak, akit a 4iG kereskedelmi stratégiai igazgatónak nevezett ki a minap. Az egyiptomi szakember felel majd többek között a Vodafone márkaváltásának levezényléséért – ONE lesz belőle –, a 4iG pedig aligha találhatott volna nála alkalmasabb személyt hazánkban. ElSayad kereskedelmi vezérigazgató-helyettesként kiemelt szerepet játszott a Yettel megszületésében, a márka ismertsége a vártnál gyorsabban, fél év alatt elérte elődje, a Telenor számait.

Mohamed ElSayad elismert szakember a telekommunikációs szektorban, jó kezekbe került a Vodafone.

Fotó: 4iG

ElSayad áprilisban igazolt a 4iG-hez stratégiai tanácsadóként, februári távozásakor a Yettel – azóta szintén máshová igazoló – vezérigazgatója, Peter Gazik úgy búcsúzott tőle, hogy fontos szerepe volt a vállalat növekvő pályára állításában és a Yettel márka sikeres magyarországi bevezetésében.

Nagyszerű szakember és igazi showman

A kairói szakember nem csupán a márkaváltásban rutinos, a telekommunikáció területén is jelentős a tapasztalata: az arab régió több telekommunikációs cégénél dolgozott üzletfejlesztési és digitális médiastratégiai részlegen, 2004-től az MSN Arabia ügyvezető igazgatója volt, és történelmi megállapodást írt alá a BBC-vel, majd 2011-től az Egyesült Arab Emírségek egyik nagy távközlési szolgáltatójának, a Dunak lett az integrált telekommunikációs szolgáltató elnökhelyettese, később vezérigazgatója.

Korábbi kollégái úgy jellemezték, hogy ElSayad az egyik legintelligensebb és legprofibb ember a területen,

hozzáértő, lelkes, energikus és hatékony, mindig akkor lép elő, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Ezt erősítették meg a Világgazdaság forrásai, akik a Telekomnál vagy a Yettelnél dolgoztak vele évekig. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nagyszerű szakember, és egy igazi showman, de mindig éreztette a különbséget, hogy mikor viccelődik a kollégákkal, és mikor beszél komoly dolgokról mint főnökük.

Volt, aki nem kedvelte a stílusát, más viszont úgy fogalmazott, hogy ha az utolsó pillanatban odébb rántotta a kormányt egy stratégiai döntés előtt, azt csak azért tette, mert úgy érezte, lehet még jobb irányba haladni. Nyitott személyiség, meghallgatja és figyelembe veszi kollégái véleményét, a magánéletben is inspirálni tudja a hozzá közel állókat – a beszámolók alapján a nagy többség szeretett vele dolgozni, és

forrásaink egyetértenek abban, hogy a 4iG jó döntést hozott a kinevezésével.

Budapesten nem tud száguldozni, de a Szimpla Kertet szereti

ElSayad 2015-ben érkezett Magyarországra, a Telekom lakossági marketingigazgatójaként dolgozott három évig, mielőtt az akkor még Telenor Magyarország nevű céghez szerződött. 2016-ban adott egy interjút az XpatLoop nevű portálnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy jól ismeri az országot, mert a felesége magyar.

Nincs elég boldog ember az utcákon. Értem Magyarország történelmét, többek között a kommunizmussal, de…

– válaszolta arra a kérdésre, hogy mi lepte meg a legjobban nálunk. Budapesten szerinte egy hétvégén érdemes megnézni a Várnegyedet, a Parlamentet, sétálni a Duna-parton, libegőzni, de azt is javasolná barátainak, hogy látogassanak el a Szimpla Kertbe, a Kazinczy utca híres kocsmájába.

Kedvenc magyar étele a libamáj, szava a „köszi”, a legjobban pedig a biztonság hiányzott hét évvel ezelőtt az életéből: felidézte, Dubajban járó motorral hagyhatta ott az autóját, miközben beugrott vásárolni a boltba. Emellett a gyorshajtási bírságok kifizetésének egyszerűségét is szerette – mint az interjúból kiderül, imádja a sebességet, Dubajban megszokta, hogy 120 kilométer per órával is haladhatott, így nagy váltás volt az életében a szigorú sebességkorlátozás és a szűk utcák Budapesten.

Igazságosabb gazdasági működés, de nem kommunizmus

A pálinkát nem szereti, a könyveket viszont nagyon, a budai oldalon él, a pestin bulizik, első karácsonyfa-vásárlása pedig emlékezetesre sikeredett: „Az a srác, aki eladta nekem, tökéletesen beszélt angolul, intelligensen viselkedett, egyértelműen jól képzett, mégis az utcán dolgozott. Nem mondom, hogy ez rossz, de valószínűleg nem talált a kvalitásainak megfelelő munkát. Ezeket az embereket csodálom leginkább.”

Hozzátette, fontosnak tartja az oktatás és az egyenlőség kérdését – szerinte egy igazságosabb elosztási rendszerre lenne szükség a gazdaságban, de hangsúlyozta, nem a kommunizmusra gondol.