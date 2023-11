Az Add to Music App nevű új funkciót múlt héten jelentette be a TikTok. A funkció virtuális gombként jelenik meg a platformon levő videó alá játszott zene ikonja mellett. A felhasználónak mindössze annyit kell tennie, hogy a „zene hozzáadása” gombra kattint. Ekkor felugranak a támogatott zenei megosztók, például a Spotify vagy az Amazon Music, és ott már csak el kell menteni a kedvelt dalok, vagy az egyéb saját mappákba.

Fotó: RICCARDO MILANI / AFP

„A TikTok már most is a világ legerősebb platformja a zene felfedezésére és népszerűsítésére, amely segíti az előadókat a globális közösségünkkel való kapcsolatteremtésben, hogy ösztönözzék a zenéjük iránti elkötelezettséget” – mondta Ole Obermann, a TikTok zenei üzletág fejlesztéséért felelős globális vezetője.

Az Add to Music App egy lépéssel tovább viszi ezt a folyamatot, közvetlen kapcsolatot teremtve a TikTokon való felfedezés és a zenei streaming szolgáltatásban való fogyasztás között, így a zenerajongók számára minden eddiginél egyszerűbbé válik zene felfedezése – már, ami a TikTokra töltött zenei műveket illeti. Van persze ennek egy gazdasági vonzata is. A vezető szerint ezzel a lehetőséggel a jogtulajdonosok, a zenészek és előadók is nyerhetnek, hiszen bekerülnek a zenei megosztók jutalék rendszerébe.

A helyzet az, hogy a Spotify-felhasználók számára a TikTokon mentett dalok automatikusan a kedvelthez kerülnek. Az Amazon Music szolgáltatásban a rendszer egy TikTok-specifikus lejátszási listára vagy a felhasználó által kiválasztott másik lejátszási listára küldi. Vagyis a Spoti esetében mások is könnyen hozzáférhetnek, vagy felfedezhetik a dalokat.

A funkció hasznos játék a felhasználók számára, tekintve, hogy a TikTokon – csakúgy, mint a Spoty-n – garmadával jelennek meg új előadók új zeneszámai. Ha egy dal, vagy egy videó trendet mutat az alkalmazásban, szinte biztos, hogy megjelenik a billboard-listákon, magyarán elősegíti a dalok ismertségének felfutását.

A TikTok már most is jelentős zenei karrierformáló, olyan előadók, mint Miley Cyrus (a Plastic Heart turnépromócióját erre a platformra hangolta) és a Rolling Stones új nagylemezének promója is hatalmasat futott a TikTokon. Ám a másik oldal, a független előadók és szerzők is profitálhatnak, hiszen a TikTok indított bemutatkozás könnyebben futhat be a zenei megosztókon és szép jutalékot lehet elérni a dalok kattintás számával.