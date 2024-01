Továbbra is brutális növekedés előtt áll a globális használt IT-piac, amelynek értéke meghaladhatja a 270 milliárd dollárt az évtized végére az ilyen eszközök felújításával foglalkozó Furbify elemzése szerint. A legjelentősebbnek számító észak-amerikai és az európai piac közötti jellegzetes különbségek dacára a fogyasztói szokások már egyre inkább globalizálódnak: az USA-ban és Magyarországon is a fő vásárlói attitűd a környezetvédelem és az alacsonyabb ár. Egyre erősebb a magas minőség iránti igény, ami által a használt piac komoly versenytársa lesz az új termékeknek.

Érték menthető meg a használt laptopok felújításával

Fotó: Shutterstock

Az új időszámítás kezdetét a használt laptopok és számítástechnika piacán a koronavírus-járvány 2019 végi kitöréséhez kötik, mert ekkor ugrott meg a kereslet az e-kereskedelmi szolgáltatások elterjedésével és a digitalizációs kényszer megjelenésével. A felfutás oka kézenfekvő:

tömegek számára vált nélkülözhetetlenné a laptop a munkához és a tanuláshoz,

ám kieső bevételeik miatt az alacsonyabb ár vált számukra elsődlegessé. Fontos globális piacalakító tényező az IT szektoron belül az egyes speciális területek kialakulása is: a call-centerek, a szolgáltatói központok fejlődése és tovább terjedése hatalmas keresletet generált a laptopok iránt.

Több megfontolás is a használt termék vásárlására ösztönöz

Míg 2022-ben a használt laptopok világpiaca 5 milliárd dolláros volt, az Európára becsült óvatos adat is 3 milliárd eurós. Legdinamikusabban az ázsiai piac nő. Bár a gazdasági folyamatok miatt az új laptopok és eszközök piaca majdnem 2 évig csökkent, a használtaké eközben növekedett. A két legnagyobb európai szereplő egyike, a franciaországi Backmarket bruttó árumennyiségének értéke közel 1,7 milliárd euró volt, míg az osztrák Refurbedé 481 millió euró.

A használt és felújított IT-eszközök motorját laptop piac kinőtte a gyermekbetegségeket:

kialakult egy tudatos vásárlói réteg, amelynek nem lemondás új készüléket vásárolni, és szempont számára, hogy az ilyen eszköz később válik hulladékká.

Sok vásárlót az terelt a felújított eszköz beszerzése felé, hogy árérzékenyebbé vált a koronavírus-válság nyomában romló gazdasági helyzetben.

Az eleve kisebb költségkeretű kkv-k és civil szervezetek számára is reális választás lett felújított IT eszközt vásárolni.

Kézenfekvő ok volt a használó termék elérhetősége a koronavírus-járvány idején, amikor a vásárlóknak várniuk kellett az új eszközökre.

Szakértőkre hivatkozva azt is írja a Furbify, hogy gyakran éppen a régebbi típusra van szükség egy adott feladathoz. Kérdés azonban, hogy a vevők visszatérnek-e a fizikai boltokba, vagy elsősorban online kívánnak vásárolni. Egyelőre az európai használtlaptop-eladások közel egésze online piactereken történik.

A magyarországi és a kelet-európai piac a globális trendektől eltérően fejlődik:

itt kezdetben jellemzően az 50 éves korosztály vásárolt használt IT eszközöket, később szélesedett a vevőréteg, elsősorban a kkv-kkel.

Viszont a civilszervezetek körében még nem futott fel a használt laptopok vásárlása a Furbify vezetője, Keszeli Ákos szerint. Az üzleti szektor és a lakosság megoszlása a használt IT piacon 60-40 százalék.

Karácsonyi slágertermék volt a használt mobil

Az utóbbi időben érezhetően megnőtt az érdeklődés a használt mobiltelefonok iránt, okos változatuk Magyarországon egyenesen slágertermék volt a karácsonyi időszakban. Ám a Furbify szakértői szerint érdemtelenül nagy a fókusz a használt mobilokon, hiszen a szoftverek, a nyomtatók, a kamerák és még egy sor egyéb IT-eszköz használtan is értéket képviselnek. Ám mivel a mobiltelefonok státuszszimbólumot is számítanak, a másodlagos felhasználásuk is hozzájárul a mobiltelefon-fogyasztás jelenlegi trendjének fenntartásához.

Hatalmas érték van a kukába szánt laptopban

Egy kukába szánt laptop 90 százaléka valójában egy értékes, azaz javítható és beépíthető vagy tovább értékesíthető eszköz. A fennmaradó 10 százalékot a nagyon törött burkolati elemek, a fizikailag sérült billentyűzetek, valamint a rossz tápok adják. Ám még a rossz merevlemezek, memória, processzor, alaplap és kijelzők mind tovább felhasználhatóak, mert ezekből is kivonhatók, majd újra felhasználhatók a hasznos nyersanyagok.