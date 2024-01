Rendkívül alacsony hőmérsékleten működő, kriogén félvezetők fejlesztését jelentette be a Siemens két partnerével, a sureCore és a Semiwise vállalatokkal.

A Siemens teszi képessé a kvantumszámítógépet a nagy hidegben való hatékony működésre.

Fotó: Siemens

A kvantumszámítógépek a nagy számítási teljesítményt követelő alkalmazásokat akkor tudják majd a gyakorlatban is kamatoztatni, – például a tudományos kutatás, az időjárás-előrejelzés, valamint az ipari fejlesztés és tervezés területén – ha az abszolút nulla fok közeli hőmérsékleten működő vezérlőelektronika is elérhetővé válik. E gépek olyan problémákat és számítási feladatokat is megoldanak a kvantummechanikai jelenségeket kiaknázva, amelyek bonyolultsága meghaladja a hagyományos számítógépek képességeit.

Spéci áramköröket tervezett a Siemens

Az innovációhoz a Siemens egy olyan nagy teljesítményű, rugalmas funkciókkal ellátott szimulációs platformot biztosít, amely különböző típusú, illetve az extrém hidegben működő integrált áramkörök működését is pontosan képes modellezni. Ezt alkalmazva a Semiwise kriogén, digitális integrált (CMOS) áramköröket tervezett a speciális vezérlőelektronikához, amelyeket aztán a sureCore használ fel többek között az új CryoCMOS nevű vezérlőcsipek gyártásához. A vállalat kifejezetten hidegellenálló termékcsaládját emellett szintén a Siemens szimulációs platformjának és mesterséges intelligenciát is alkalmazó tervező szoftverének segítségével fejlesztették ki.

A három cég a kvantumszámítógépekbe szánt, következő generációs integrált áramkörök teljesítménye és energiahatékonysága terén egyaránt áttörést hozhat, ami kulcsfontosságú a technológiában rejlő kereskedelmi lehetőségek kiaknázásához.

Több iparágban is aktív a Siemens

A Siemens AG az iparra, az infrastruktúrára, a közlekedésre és az egészségügyre összpontosít. A valós és a digitális világ ötvözésével ügyfelei átformálhatják iparágaikat és piacaikat, ezzel átalakítva emberek milliárdjainak mindennapjait. A Siemensnek többségi részesedése van a tőzsdén jegyzett Siemens Healthineers orvostechnológiai szolgáltató vállalatban.

A 2023. szeptember 30-án zárult pénzügyi évben a Siemens-csoport 77,8 milliárd eurós árbevételt és 8,5 milliárd eurós adózás utáni nyereséget ért el, valamint világszerte mintegy 320 ezer munkavállalót foglalkoztatott.