Napi pénzügyi szempontból az elmúlt időszak egyik fontos fejleménye volt, hogy melyik mobilszolgáltató mennyivel emel az árain 2024-ben.

Ki mennyit fizet? – bánkódhatnak a Telekom és a Yettel ügyfelei, de a vodafone-osok örülhetnek.

Fotó: Fehér Gábor

Erről a Világgazdaság is többször írt, már csak azért is, mert a nagy távközlési cégek nem egyszerre jelentették be a döntésüket a drágításról. Elsőnek a Vodafone hozta nyilvánosságra a díjemelést, aztán a Telekom következett, végezetül pedig a Yettel. A társaságok ebben a sorrendben 15,4, 15 és 15,3 százalékos korrekciót hirdettek meg 2024-re.

Mindez forintra váltva ugyan csekély különbséget jelent egymáshoz képest, de mégiscsak kialakult egy rangsor a szolgáltatók között: az idén a Telekom emel a legkisebb mértékben, majd a Yettel jön és végül a Vodafone. Ezzel le is lehetne zárni a kérdést, csakhogy így félrevezető képet kapnának az ügyfelek. Merthogy arra a kérdésre, hogy melyik szolgáltató drágított a legjobban, némiképp összetettebb a válasz.

Melyik mobilszolgáltató emelt a leginkább az árakon?

Először is érdemes tudni, hogy a jogszabály értelmében a távközlési szolgáltatók évente egy alkalommal korrigálhatják előfizetéseik és szolgáltatásaik díjait. De nem hasraütésszerűen: legfeljebb a fogyasztói árindex változásának megfelelően. Ezt a szabályozást 2023-tól vezették be, tehát a most bejelentett emelés a második ilyen.

Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert ha a 2023-as és a 2024-es drágítást összeszámoljuk, már egészen más kép rajzolódik ki, mintha csak a 2024-es mérték alapján osztanánk ki a helyezéseket. Ugyanis a díjkorrekciót a szolgáltatók tavalyi emelésével együtt már élesebb árverseny rajzolódik ki: két év alatt

a Yettel 29,8,

a Telekom 29,5,

a Vodafone csak 24,79 százalékkal emelte az árait.

Vagyis kétéves időtávon már a vodafone-osok örülhetnek a legjobban, hiszen őket sújtotta a legalacsonyabb (bár még így is látványos) mértékű korrekció. A Telekom és a Yettel áremelése egyértelműen magasabb szintet ért el.

Miért a Vodafone emelte a legkisebb mértékben az árait?

Persze a Vodafone viszonylag kedvezőbb drágítása nem a véletlen műve. Ehhez a módszertant kell megérteni. Közismert, hogy az számítása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) feladata. A szervezet minden év januárjában teszi közzé az előző év átlagos fogyasztóiárindex-változását, tehát a január 1. és december 31. közötti időszakra számított éves infláció mértékét. A KSH 2022-re vonatkozóan átlagosan 14,5, 2023-ra pedig éves szinten átlagosan 17,6 százalékos értéket állapított meg.

A Telekom és a Yettel a KSH által kalkulált adatokkal számol a díjkorrekciója meghatározásakor, a Vodafone Magyarország viszont (a társaság eltérő üzleti évéhez igazodva – a szerk.)

a megelőző év augusztus 31. napja és a naptári év szeptember 1. napja közti időszak átlagát veszi figyelembe.

Éppen ezért a Vodafone esetében a díjkorrekció alapjául szolgáló inflációs érték 2023-ban 9,39, 2024-ben pedig 22,01 százalék volt.

Hogyan emelték az áraikat a mobilszolgáltatók Magyarországon? – itt a végeredmény

A legfőbb megállapítás, hogy a három nagy magyarországi telekommunikációs vállalat 2023-ban és 2024-ben nem azonos mértékben alkalmazta az inflációkövető díjkorrekció lehetőségét. Tavaly a Yettel és a Telekom is az infláció mértékével megegyező, tehát a maximális, 14,5 százalékos mértékben drágította a díjait. A Vodafone viszont a fent említett okok miatt csak 9,39 százalékkal korrigált.

Az idén az ügyfeleik terheinek mérséklésére hivatkozva a szolgáltatók némiképp már alatta maradtak az irányadó inflációs adatnak. Így aztán az új tarifák és szolgáltatási díjak emelése nem érte el a maximumot.

A Vodafone elsőként állt ki a nyilvánosság elé, még tavaly októberben. Úgy döntött, hogy a 22 százalékos emelés helyett 15,4 százaléknál megáll, ami az idén márciustól élesedik. A lépésre reagálva, ám értelemszerűen a KSH 17,6 százalékos, 2023-ra vonatkozó hivatalos inflációs adatait bevárva, először a Telekom, majd a Yettel ismertette a számait. Az előző évi inflációhoz képest az előbbi 2,6, az utóbbi 2,3 százalékkal alacsonyabb áremelést vezet be, ugyancsak március 1-jétől.

Vagyis a Telekom két év alatt mintegy 30 százalékkal (29,5 százalék) drágított, ami mindössze 2,6 százalékkal marad el a KSH által meghatározott kumulált (32,1 százalékos) kétéves átlagtól.

A Yettel is majdnem ugyanennyivel, pontosan 29,8 százalékkal, ami 2,3 százalékkal tér el a KSH két évre számított adataitól.

A Vodafone kétéves távlatban összesen 24,79 százalékkal emelt, ami már 6,41 százalékos előny a KSH-indexhez képest.

Mindebből az következik, hogy a Vodafone ügyfelei jártak a legjobban, és az ő költségeik emelkedtek a legalacsonyabb szinten. A mobilszolgáltató ugyanis 4,71 százalékkal alacsonyabb mértékben emelte díjait, mint a Telekom, és 5,01 százalékkal kisebb mértékben korrigált, mint a Yettel.

Ez tehát a végeredménye annak a vizsgálatnak, hogy melyik mobilszolgáltató emelte a legjobban az árait Magyarországon az elmúlt két évben.