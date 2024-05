A magyar piacon is bemutatkozik a világ egyik legnagyobb mobilgyártója

Hamarosan új okostelefon-gyártó indul hódító útjára a magyar piacon. A Transsion Grouphoz tartozó Tecno Mobile Spark 20 szériája júniustól válik elérhetővé hazánkban – derült ki a négy típusból álló termékcsaládot bemutató sajtóeseményen.

A magyar piacon júniustól lesz elérhető a Spark 20 termékcsalád / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Bár Európában és azon belül Magyarországon még nem annyira ismert, a Transsion Group (amelyhez a Tecno mellett az Itel és az Infinix is tartozik) a világ negyedik legnagyobb mobiltelefon-gyártója 9,1 százalékos globális piaci részesedéssel. A Sencsen központú kínai tech vállalat jelenléte eddig főleg Ázsiában és Afrikában volt erős.

Vincent Lee, a Tecno Mobile kelet-közép-európai igazgatója kiemelte, hogy Afrikában piacvezető vállalatról van szó, az ázsiai országok közül pedig Pakisztánban és Bangladesben is a Transsion rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel, a világ legnépesebb országában, Indiában pedig a hatodik. A cég a világ hetven országában van jelen, a következő célpiaca pedig Európa. Lengyelországban tavaly év végén jelentek meg a mobiltelefonjai, az idén pedig Magyarország mellett Csehországban és Romániában is elindul a forgalmazás.

Magyarországon a fő disztribútorokkal dolgoznak majd együtt, a három legnagyobb hazai webáruház kínálatában egyaránt elérhetők lesznek a termékek, ahogy az olyan szaküzletekben is, mint például a Media Markt. Mivel a magyar piacon az mobiltelefon-eladások jelentős hányada a három legnagyobb mobilszolgáltatón keresztül zajlik, a cél az, hogy az ő kínálatukban is megjelenjenek a Tecno készülékei, amiről már zajlanak a tárgyalások – erről Pozsgai Attila, a magyarországi értékesítésért felelős Nobilis Hungary ügyvezető igazgatója beszélt.

Farkas Csaba, a Nobilis sales managere elmondta, hogy a Tecno Mobile portfóliójába négy termékcsalád tartozik:

a fiatalos, gamereket megcélzó Pova,

a fotózásban és kamerahasználatban különösen erős Camon,

a prémiumkategóriás Phantom

és a legszélesebb skálát lefedő, a belépő szinttől középkategóriáig a piacot lefedő Spark.

Magyarországra júniusban a Spark 20 széria érkezik, amelyben öt okostelefon található: Spark 20 Pro+, Spark 20 Pro, Spark 20, Spark 20c, és Spark Go. A legdrágább a Pro+ lesz, amely 99 990 forintért lesz kapható, a legolcsóbb pedig a 39 990 forintos Spark Go. A telefonokon Android operációs rendszer fut majd. A Pro+ többek között AMOLED kijelzővel és 108 megapixeles hátlapi kamerával is rendelkezik, de a szelfizést megkönnyítendő erős előlapi kamerával, és hozzá előlapi LED villanó vakuval is felszerelték. Valamennyi telefontípusnál több hátlapi szín választható, és mindegyiknél elérhető egy-egy vegán bőrből készül magic skin, ami a belépő szintű és a középkategóriás telefonok esetében nem megszokott.

A Spark azonban csak a Tecno Mobile belépője lesz a magyar piacra, Pozsgai Attila elárulta, hogy a másik három telefontípus bevezetése is szerepel a tervek között.