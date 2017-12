Beárazta a Concorde a CIG-et

Nem tért magához a CIG Pannónia, mióta Vágó Attila, a Concorde vezető stratégája közzétette a BÉT által finanszírozott aktuális kispapírelemzését.

A részvényt ötéves csúcsán, 500 forint közelében érte az eladási ajánlás, s a 12 hónapos horizontra kivetített 356 forintos célár. Előbb 508 forintról 475 forintra esett az árfolyam, majd a vevők és az eladók birkózásának köszönhetően több hullámban a 450 forintos szint közelébe süllyedt.

Vágó elemzése két szempontból is kilóg a BÉT által kezdeményezett és támogatott kispapír-analízisek sorából. Egyrészt szembetűnő, hogy az eddig kiadott, csillagászati célárakra épített vételi ajánlatok helyett ezúttal egy korrekt eladási javaslat született. Ez annyiban mindenképp szerencsés, hogy egy normál piac nem épülhet csupa vételi pozícióból, valakiknek az eladói oldalon is ott kell állniuk. Másfelől tudni illik, hogy a Concorde nem most kezdte a CIG követését.

Emlékezhetünk, hogy bő fél évvel ezelőtt, amikor még a 200 és a 225 forint közötti sávban mozgott az árfolyam, Vágó fundamentálisan megalapozottnak tartotta a jövő év végére – vagyis a mostani 12 hónapos horizonton – a 300 forintos részvényárat. De­cember közepén néhány nap alatt 350 forinttól 550 forintig hajtotta a CIG árfolyamát az a befektetési láz, amelynek az volt a kiváltó oka, hogy a Konzum Nyrt. 350 forintos részvényárfolyamon, 8,213 milliárd forintos tőkeemeléssel 24,85 százalékos tulajdont szerezhet a CIG Pannónia Nyrt.-ben. Már felmerült, hogy vajon mennyi lehet a Concorde akkori célárához képest mért plusz 250 forintból a fundamentum, s mennyi a spekuláció. Elemzésében Vágó Attila erre is kitér, mondván: a Konzum-hatással együtt akár 452 forintot is érhet a részvény. Látható, hogy a befektetők megszívlelték a Concorde véleményét, mert néhány nap alatt a piac egyszerűen kiárazta a „spekulációt” a részvényből – de továbbra is bíznak a Konzumban.

A Konzum-hatást még deklaráltan nem tartalmazó Concorde-elemzés alapján számított, 356 forintos, konzervatív célár az idei év után jövőre kifizetni tervezett részvényenkénti 10 forintos osztalékot figyelembe véve is 28 százalékos leértékelődés az elemzés megjelenésekor aktuális 508 forintos árfolyamhoz képest. Vágó Attila szerint a CIG Pannónia részvényeit szélsőségesen túlértékelték a versenytársakhoz viszonyítva. A 2018-as várható eredménnyel kalkulálva 21,2-szeres P/E hányadossal kereskednek a papírral, az ötéves távlatban várható 15,5 százalékos átlagos tőkearányos megtérülés mellett.

Szerinte a CIG Pannónia nettó eredménye 2017-ben 2,6 milliárd forint lehet az IFRS szabvány szerint. Ebbe már beleszámolta az MKB biztosítók konszolidációjából fakadó 1,3 milliárd forintos egyszeri hatást is. Jövőre 1,6 milliárd forintos, a következő évben pedig 1,8 milliárd forintos adózott eredményt vár a CIG Pannóniától a Concorde. Ez a mutató 2022-re érheti el a 2,4 milliárd forintot.