Erős hetet zárt a BUX

Csökkenő forgalom mellett erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 37 962,26 ponton állt, ami az előző heti záró értékénél 703,36 ponttal, 1,89 százalékkal magasabb.

A részvénypiac heti forgalma meghaladta a 32 milliárd forintot az előző heti 33,5 milliárd forint után, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével erősödött.

Az Equilor Befektetési Zrt. tőzsdei elemzése szerint alapvetően felfelé próbáltak mozdulni a részvényindexek a héten, de a befektetők továbbra is idegesek a küszöbön álló kereskedelmi háború kirobbanása miatt. Az Egyesült Államok és Kína között több éles pengeváltás is volt a héten, egyre nagyobb összegű védővámok lehetőségével licitálták túl egymást, bár könnyen lehet, hogy csak a tárgyalási pozíciók erősítésének szándéka húzódik mögötte.

A kommentár szerint kedden a Richter közzétette a tavalyi évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, az Esmyával kapcsolatos bevételkiesés 42 milliárd forinttal korrigálta lefelé az adózott eredményét. A pontos számokat nem ismerték a befektetők, de mivel a bejelentés nem volt váratlan, érdemi árfolyamhatása sem volt.

A vezető részvények közül továbbra is jól szerepel az OTP, és ebben az Equilor szakértői nem is várnak változást. Az elemzés szerint a bankpapír hamarosan megközelítheti a 11 780 forintnál beállított történelmi maximumát, és ha sikerül áttörni, jelentős emelkedés jöhet, de ehhez szükség lenne a nemzetközi hangulat javulására is.

A Morgan Stanley 14 122 forintról 14 600 forintra emelte az OTP-re vonatkozó célárfolyamát, felülsúlyozás ajánlás fenntartása mellett – tették hozzá.

A Richternél egyelőre kevésbé lehet komolyabb emelkedésre számítani, a Mol árfolyammozgása pedig továbbra is rendkívül hektikus maradhat. A Mol célárfolyamát 2837 forintról 2700 forintra csökkentette az HSBC, az ajánlás változatlanul tartás – jelezték a kommentárban.

Izgalmasnak ígérkezik viszont a Magyar Telekom, hamarosan nagyobb, trendszerű mozgásra számítanak a távközlési vállalat árfolyamában – közölte az Equilor.

A BÉT-en a vezető részvények közül a Mol, az OTP és a Richter is erősödött a héten. A Mol árfolyama 3,82 százalékkal emelkedett, a papír 2878 forinton zárt pénteken, a részvények forgalma 6,15 milliárd forint volt az előző heti 7,24 milliárd után.