Éves szinten növekedett a BUX

A BUX 39 377,31 ponton zárta az évet, ami 7374,26 ponttal, több mint 23 százalékkal magasabb a 32 003,05 pontos tavalyi záró értéknél.

Több mint 7300 ponttal emelkedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 2017-ben, a BUX idén is rekordot döntött. A BUX index az év folyamán majd minden hónapban csúcsot döntött, november 9-én érte el idei és egyben történelmi csúcsát 40 273,66 ponton.

A magyar tőzsde részvényindexe az év első hónapjában végig a tavaly év végi záróérték felett, 32 ezer pontnál magasabban mozgott, január 10-én 33 031 ponttal új csúcsot állított be. A részvények adásvételének értéke 2017-ben meghaladta a 2 682 milliárd forintot, míg az előző évben 2 282 milliárd forint volt.

A tőzsde részvénypiaci kapitalizációja egy év alatt 8 119 milliárd forintra nőtt a tavaly év végi 6 584 milliárd forintról. A vezető részvények árfolyama 2017-ben a Magyar Telekom kivételével emelkedett.

Az OTP 10 720 forintos záró ára 27,62 százalékkal, 2 320 forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A részvény idén megdöntötte történelmi csúcsát is, 10 980 forinton. A Richter egy év alatt 9,18 százalékkal, 570 forinttal erősödött 6 780 forintra 2017 utolsó kereskedési napján. A gyógyszergyártó is történelmi rekordot döntött az idén, júniusban 7 296 forinton érte el eddigi legmagasabb árát. A Mol 16,52 százalékkal, 426 forinttal erősödött 2017-ben, 3005 forinton zárt az idei utolsó kereskedési napon. A Magyar Telekom 8,03 százalékkal, 40 forinttal gyengülve 458 forinton fejezte be az évet.