Gyengén kezdték a hetet Ázsiában

Enyhe mínuszban jártak hétfőn reggel a vezető ázsiai tőzsdék nem sokkal reggel fél nyolc előtt. A szingapúri tőzsde indexe és az Asia Dow egyaránt 0,04 százalékot, a tokiói Nikkei 0,26 százalékot gyengült. A kínai piacok közül a sanghaji tőzsde 0,22, a Hang Seng index 0,34 százalékos veszteséget mutatott. A mumbai tőzsde Sensex mutatója ugyanakkor a régiós hangulattal szembe menve 0,4 százalékot erősödött.

Gyengüléssel zártak pénteken a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói:

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 202,09 ponttal, 0,82 százalékkal, 24 462,8 pontra esett.

Az S&P 500-as mutatója 22,98 ponttal, 0,85 százalékkal gyengült, és 2670,15 ponton fejezte be a napot.

A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 91,93 ponttal, 1,27 százalékkal lett kevesebb, és 7146,13 ponton zárt.

A főbb európai értékpapírpiacokon vegyes árfolyammozgás alakult ki pénteken:

Londonban 0,51 százalék nyereséggel végzett az FTSE-100 index,

a frankfurti DAX index 0,23 százalékkal gyengült,

Párizsban 0,28 százalékkal emelkedett a CAC-40 index. Madrid 0,17 százalék,

Milánó 0,16 százalék nyereséggel zárt.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 540,23 pontos, 1,4 százalékos csökkenéssel, 38 122,87 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Olaj, deviza, bitcoin

Kis mértékben, vegyesen változott a két meghatározó olajfajta ára hétfő reggelre. A WTI hordójáért 68,38 dollárt, 0,03 százalékkal kevesebbet kértek. A Brent ugyanilyen mértékben, 0,03 százalékkal drágult, utóbbiért 74,08 dollárt kell fizetni.

Egy euróért 310,52 forintot, a dollárért 252,27 forintot, a fontért 354,94 forintot kértek hétfőn nem sokkal hét óra után. Valamelyest gyengült a bitcoin, a kriptopénzt 8844 dolláron jegyezték a marketWatch szerint, ami fél százalékos gyengülést jelent.

A héten nem lesz dömping makrogazdasági adatokból, hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium ma közli végleges, részletes tájékoztatóját az államháztartás központi alrendszerének 2018 első három havi helyzetéről.

Meleg lesz, de kell majd az esernyő is

Hétfőn délelőtt az ország nagy részén napos idő lesz, de nyugaton, délnyugaton a gomolyfelhőkből záporeső, esetleg zivatar is előfordulhat az OMSZ előrejelzése alapján. Délutántól már másutt is erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, akkor főként az ország északi felén várható zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15, 22 fokra hűl le a levegő.