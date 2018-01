Jó eredményeket várnak az európai vállalatok többségétől a hazai elemzők

Az Európából származó bevételek szinte minden cégnél növekedtek, de a dollár gyengülését eléggé megérzik az exportőr társaságok.

A makroadatok alapján jó eredmények várhatók az európai tőzsdei vállalatoktól a 2017-es negyedik negyedévről. A hatszáz legnagyobb társaságot tömörítő Euro Stoxx 600 index cégeinél összességében 22 százalékos eredménynövekedést vár a piac. „Az energiaszektorban számítanak a legnagyobb, 25 százalék feletti profitbővülésre. Ez a magasabb olajárral magyarázható. A technológiai szektorban 18 százalékos lehet a plusz. A pénzügyi cégek jövőképe kevésbé optimista, bár a bankoknál kevesebb egyszeri tétel miatti leírás várható. Az autószektorban is kifuthatnak a botrányok miatti rendkívüli tételek, ha nem kerül elő újabb kínos ügy” – hívta fel a figyelmet Móró Tamás. A Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája elmondta, hogy

az európai cégek jellemzően alacsonyabb nyereséghányaddal dolgoznak, mint az amerikaiak.

„A profitmarzs Európában ugyanott van, mint 2010–2011-ben, míg az Egyesült Államokban megduplázódott azóta. Az ár/nyereség, azaz a P/E mutató is alacsonyabb Európában, 15-ön áll, míg Amerikában 18,7 ez az érték. Persze az egyes piacok között is eltérések vannak. A német cégek nagy része exportőr, így nekik az erős euró kevésbé jó, míg a francia és a spanyol tőzsdén a bankszektor felülreprezentált. Tény, hogy egy részvényralihoz a jelenleginél gyengébb euróra lenne szükség” – mutatott rá Móró Tamás.

„Az Európai Unió tagállamai közül mindenhol növekszik a gazdaság, ez visszaköszön majd a gyorsjelentési szezon számaiban is. Az EU-n belülről származó bevételek mindenhol jól alakulnak, de az európai vállalatok külpiaci árbevételei is emelkedtek. A feltörekvő piacokról is jó hírek érkeztek” – mondta Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója. Szerinte

azokra a cégekre érdemes figyelni, amelyek még egy ilyen rendkívül pozitív környezetben sem tudnak növekedni, mert súlyos problémák lehetnek náluk.

A kedvező összeurópai képet az angol és az olasz cégek ronthatják egy kicsit. „Az Egyesült Királyságban a Brexit miatti bizonytalanság negatívan hatott az ingatlanárakra. Ez a szektorban érdekelt cégeknél hozhat a vártnál gyengébb számokat. Olaszországban a választás miatti bizonytalanság már érződhet, a szélsőjobboldali erők előretörése nem kizárt. A nagy kérdés a bankrendszer jövője, habár eddig sokat költöttek annak szanálására, de ez nem hozta meg a várt eredményeket. A bankok jövője lehet bizonytalan a márciusi voksolás után, ha nem a mérsékeltebb erők győznek, akkor eshet a bankpapírok árfolyama” – tette hozzá Czachesz Gábor.

„Ott lehet visszafogott az eredménybővülés, ahol a bevételek nagy része dollárban keletkezik, mert az nagyot esett az elmúlt időszakban. Ilyenek például az európai egészségügyi szolgáltatók, ahol a bevétel több mint fele nem euróban képződik. Jól szerepelhet még az alapanyagszektor a nyersanyagárak emelkedése miatt. Ilyen a londoni tőzsdén jegyzett Glencore, az Anglo American, a Rio Tinto vagy a BHP Billiton” – mondta Kovács Bálint, az Equilor vezetőelemző-helyettese. Cégszinten egyébként már a héten sok nagyvállalat közzéteszi a számait. „A Daimler csütörtökön publikálja negyedéves eredményeit, bevétele 43,4 milliárd euróra emelkedhetett az előző évi 41 milliárdhoz képest. Az egy részvényre jutó eredmény 15 százalékkal nőhetett. A Bloomberg-konszenzus szerint a Daimler 3,25 euróról 3,5 euróra emelheti a tavalyi év után fizetendő osztalékot. A befektetők fókuszában a Mercedes-Benz személyautók-üzletágának üzemi eredményhányada, másfelől pedig az átstrukturálási tervek állnak. A Deutsche Bank pénteken teszi közzé gyorsjelentését. A nagybank az amerikai versenytársaihoz hasonlóan veszteséggel zárhatta az utolsó negyedévet, ami részben az amerikai adóreformmal magyarázható. A várakozások szerint a Deutsche Bank 11 centes osztalékfizetési javaslattal állhat elő, ez több mint 40 százalékos visszaesés lenne a tavalyihoz képest” – hangsúlyozta Kovács Bálint.