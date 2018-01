Karanténba zárják a Nutexet

Az elkülönítés nem altatja el a piacot, csak csillapítja az árfolyam hullámzását. Jövő héttől a Nutex is ilyen fékezett habzású, kötvényszerűen mozgó kispapír lesz.

Elkülönítés szankciót szabott ki a Nutexre határozatában a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. A részvényeket 6 hónapos időtartamra különítik el a Standard kategóriából január 23-i dátummal. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a részvényekre vonatkozó nyitott ajánlatokat január 22-én, a kereskedés végén törlik, és a papírok kereskedése üres ajánlati könyvvel indul január 23-án. Egyúttal a kereskedési modellt a „folyamatos kereskedés aukciókkal kereskedési modellről” „aukciós kereskedési modellre” módosítják. Az elkülönítés tényét az értékpapír neve mellett is feltüntetik.

Az aukciós kereskedési modell lényegében az állampapírpiaci kereskedésnek felel meg – mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor elemzője. Hozzátette: fontos jellemzője ennek a modellnek, hogy az ajánlati könyv csukott, vagyis mindenki csak a saját ajánlatát látja, továbbá napközben ugyan folyamatosan lehet ajánlatokat tenni, de csak bizonyos idősávokban lehet kereskedni. Ez a modell azon értékpapírok kereskedésének kezelésére alkalmas, amelyek likviditása nem elégséges a folyamatos kereskedéshez. Természetesen itt is van nyitó- és záró szakasz, mint a folyamatos kereskedési modellben. Azt is észre kell venni, hogy az aukciós kereskedési modell a befektetők védelmét is szolgálja, amennyiben a kereskedés szakaszossága az árhullámzást is fékezi. Míg a folyamatos kereskedés aukciókkal kereskedési modell esetében illikvid piacon már kisebb ajánlattal is limitig lehet húzni a kurzust, hiszen a pánik is futótűzként terjed, és a lelkesedés hullámainak is csak a napi árelmozdulási korlát szab gátat, addig az aukciós kereskedési modellben van idő eltöprengeni egy-egy vételi vagy eladási ajánlaton.

Arra is felszólította a BÉT vezérigazgatója a kibocsátót, hogy a tőzsde felé fennálló tartozásait haladéktalanul rendezze. Amennyiben sem most, sem később nem fizet, a tőzsde az elkülönítés időtartama alatt vagy azt követően felszámolási eljárást indíthat a kibocsátóval szemben.

A Nutex tőzsde felé fennálló díjtartozása 1,606 millió forint, emellett adós a tavaly augusztusban kirótt 200 ezer forintos pénzbírsággal is. Bár a tőzsde honlapja szerint a Nutex (ex-Humet) fő tevékenysége még mindig a humifulváttartalmú gyógyászati készítmények kutatása, fejlesztése, gyártása és forgalmazása, ehhez képest a 2016-os vezetőségi jelentésben már azt olvashatjuk, hogy a cég a korábbi években alapvetően a saját vagyonát kezelő vállalattá vált.

A Nutex grafikonján azt látjuk, hogy tavaly júliusban különösebb fundamentális háttér nélkül 70 forint közeléből 100 forint fölé tolták a vásárlók a kurzust. Ezt követően meredek korrekció következett, aztán valamelyest megnyugodtak a kedélyek, s egészen karácsonyig 70 forint fölött oldalazott a kurzus. Ám az év végén látványosan letört 53 forintig, majd az idei év elején visszakapaszkodott 73 forintra, hogy onnan aztán ismét lekonyuljon. Most 55 és 60 forint között sávozik a papír.