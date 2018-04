Kihűlt már az Enefi kazánja

Már tíz fő alatti létszámmal üzemel az Enefi, amely továbbra is csak a saját részvények vásárlásával és az alaptőke morzsolásával van elfoglalva. A romániai bíróságokon sem terem babér a társaságnak.

Április 27-én tartja megismételt évi rendes közgyűlését az Enefi, nagy csodát azért ettől sem lehet várni. Az Enefi (ex-RFV, majd ex-E-Star) ugyanis, amely korábban települési és intézményi távfűtési rendszereket működtetett több országban, és a romániai projektjei közül utolsóként a gyergyószentmiklósi távfűtést adta át a helyi önkormányzatnak, ma már csak vegetál. Erre utal az is, hogy a társaságnál dolgozók száma az üzemeltetési feladatok megszűntével minimálisra redukálódott, tíz fő alá csökkent.

Ez a létszám legfeljebb a napi működés fenntartásához elegendő.

A korábbi csődeljárás sikeres lezárásával a társaság magyarországi piaci helyzete stabilizálódott. Itthon a működés a bejövő szállítói számlák kifizetésére redukálódik, erre pedig a bevételek fedezetet adnak, banki finanszírozásra nincs is szüksége az Enefinek.

A cég középtávú terveiben is csak a magyarországi projektek futamidő vége előtti értékesítése, az üzemeltetési költségek csökkentése és a Romániában folyó perek lezárása szerepel. Ezen túlmenően a saját részvények vásárlása és az alaptőke csökkentése tekinthető „sztorinak”. Tavaly az alaptőkét 100 millió forintra csökkentették. Most is terveznek sajátrészvény-vásárlásokat: 2,5 millió darab, 10 forintos névértékű törzs- és ugyanennyi dolgozói részvény megszerzéséről szavaznak, a felhatalmazás 18 hónapos időszakra szól. Ennek indoka, hogy a felhatalmazás május elején lejár. Érdekes az indoklás vége, mely szerint

az elmúlt időszakban több olyan negatív fejlemény történt a társaság romániai működésével kapcsolatban, melyeknek óvatosságra kell inteniük a társaság legfőbb szervét,

így az ellenérték részvényenkénti legmagasabb összegét 150 forintban jelölték meg.

Itt egyrészt arra utalhatnak, hogy tavaly decemberben jogalap tekintetében elutasították a társaság romániai érdekeltségének (E-Star CDR) Gyergyószentmiklós váro­sával szemben benyújtott keresetét, s ez egyben az összegszerűség megállapítására irányuló keresetet is reménytelenné tette. Romániai lapértesülések szerint 27 millió eurót követel az Enefi-leány Gyergyószentmiklóstól. Idén tavasszal a helyi bíróság első fokon elutasította azt az Enefi-keresetet, amelyben kérték a korábban jogerősen megállapított távhőtámogatásra számolt 1,302 millió lej összértékű késedelmi kamat megfizetését.

