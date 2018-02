Leginkább a Mol húzta le a BUX-ot pénteken

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 286,81 pontos, 0,71 százalékos csökkenéssel, 39 951,46 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1 aktuális csatornán elmondta:

a BUX-indexet leginkább a Mol 1,30 százalékos esése húzta le, bár az OTP-részvények is veszítettek értékükből 0,87 százalékot.

Ezzel szemben a Richter és a Magyar Telekom relatíve jobban tartotta magát.

Az elemző ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a BUX-index mozgására a blue chipek teljesítménye mellett vélhetően a negatív nemzetközi piaci hangulat is hatással volt, ezt támasztja alá, hogy az európai tőzsdék is mínuszban zártak.

A Mol 40 forinttal, 1,30 százalékkal 3040 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,87 százalékkal 11 460 forintra esett, forgalmuk 4,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,21 százalékkal 466 forintra gyengült, forgalma 253,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,23 százalékkal 6405 forintra csökkentette értékét, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4166,73 ponton zárt pénteken, ez 33,17 pontos, 0,80 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.