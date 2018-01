Megtorpanhat a tőzsdei rali

A jó makrogazdasági mutatókra alapozva optimisták maradtak az elemzők az amerikai gyors­jelentési szezon profitkilátásaival kapcsolatban.

Az elemzők szerint jó gyorsjelentési szezon várható az Egyesült Államokban. A kiskereskedelmi forgalom jól alakult, annyi változás történt, hogy a karácsonyi vásárlások egy részét sokan előrébb hozták a Black Friday, illetve a Cyber Monday idejére. A beszámolók pénteken a JPMorgan és a Wells Fargo negyedéves számaival kezdődnek. A várakozások szerint az előző negyedévben a legnagyobb betét- és eszközállománnyal rendelkező JPMorgan 1,7 dolláros egy részvényre jutó tisztított nyereséget érhet el, ami éves alapon 1 centes növekedésnek felelne meg. A Wells Fargótól is javulást várnak az elemzők, az 1,05 dolláros részvényenkénti nyereség éves alapon ­2 centes pluszt eredményezne.

„A tavalyi negyedik negyedévben jó volt a gazdasági környezet az Egyesült Államokban. A legjobban az energetikai szektor cégei növelhetik nyereségüket a várakozások szerint. Az olaj drágulásának hatásaként 132,7 százalékos éves alapú eredménynövekedést vár a piac. A nyersanyagipari cégek 28,1 százalékos profitnövekedésről számolhatnak be, amit az árupiaci drágulással lehet magyarázni” – hívta fel a figyelmet Nagy András. Az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője hozzátette, hogy az S&P 500 indexet alkotó félezer cégtől átlagosan 10,5 százalékos profitbővülést remélnek. „A pénzügyi szektortól ennél gyengébb, 9,4 százalékos adatot várnak. Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy a Fed kamatemelései miatt növekvő banki kamatok részben csak jövőre éreztetik hatásukat a hitelezésen képződő nyereségben. Az Egyesült Államokban jellemzően fix kamatozású hiteleket adnak a bankok, és ha egy ügyfél kedvezőbb konstrukciót talál magának, akkor azzal gyakran refinanszírozza az előző hitelt.

Nyereségcsökkentő tényező viszont az adócsökkentési csomag, amely hosszú távon jó a pénzügyi szektornak, de most egyszeri veszteséget okoz majd a halasztott adókövetelések átértékelése. A korábbi veszteségek után kapott adókedvezményekből a csökkenő kulcs miatt kevesebbet tudnak majd jóváírni” – mutatott rá Nagy András a Világgazdaságnak. A legrosszabbul teljesítő szektor a távközlési lehet, ahol csupán 1,1 százalékos profitbővülést vár a piac. A vezeték nélküli távközlési árak jelentősen csökkentek a tengerentúlon, az inflációt lehúzó tételek közül is ez a legnagyobb.

„A negyedéves számokban az lesz a legérdekesebb, hogy azok a várakozásokhoz képest hogyan alakulnak majd – mondta Blahó Levente, a Raiffeisen elemzője. – A várakozások rendszerint egy jól sikerült gyorsjelentési szezon után megugranak, majd három hónap alatt fokozatosan csökkennek. Az is előfordul, hogy sok elemző túl pesszimista a negyedév végére, és így felülteljesítést hoz a gyorsjelentési szezon. Most az az érdekes, hogy hosszú évek után alig csökkentek a várakozások az előző gyorsjelentés után közzétettekhez képest. Bár nagyobb korrekció most nem várható a piacon, az év első napjaiban tapasztalt hurráoptimizmus véget érhet. Néhány százalékpontos csökkentés is lehet a részvényárfolyamokban, ha az alapból is magas eredményvárakozásokat nem szárnyalják túl a társaságok” – tette hozzá Blahó Levente. Az elemző szerint egy ilyen helyzetre profitrealizálással reagálhatnak a befektetők, de úgy véli, hogy még ebben az esetben sem beszélhetünk trendfordulóról. Az adócsökkentési csomag hatásai szerinte legkorábban a 2018-as második negyedév után érződnek majd.

„Az amerikai vállalatok külföldön tartott pénzének repatriálása is érdekes kérdés az adócsomag kapcsán. Erre 15,5 százalékos adó mellett van lehetőségük a cégeknek, de a legtöbbnek egyszerűen nincs rá szüksége, ráadásul könnyen kaphatnak forrást otthon kötvénykibocsátással vagy hitelfelvétellel. A helyzethez hozzátartozik, hogy ezeket a pénzeket jellemzően amerikai állampapírokban tartják. Így valamennyire a hazai költségvetést finanszírozzák, jóllehet adózási szempontból mégsem” – emelte ki Blahó Levente. Az adócsökkentés egyébként az előzetes számítások szerint idén 12 százalékos eredménynövekedést hozhat a telekom szektorban, 9 százalékot a pénzügyiben, 5,5-et az energetikaiban és 1 százalékot az ingatlancégeknél.