Minimális pluszban kezdte a hetet a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 32,36 pontos emelkedéssel, 38 384,01 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest 0,08 százalékkal erősödött.

Rövid Szabolcs, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője még a tőzsdenyitás előtt azt mondta a távirati irodának, hogy nem egyértelmű, hogy milyen irány lesz a nemzetközi piacokon, a számos politikai-geopolitikai kockázat miatt óvatosak a befektetők. A nemzetközi mozgások hatással lehetnek a magyar tőzsdére is – tette hozzá.

Bukta Gábor, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szintén úgy látja, hogy a héten

a makrogazdasági adatok hiányában a nemzetközi környezet határozhatja meg a hazai piaci mozgásokat.

A BUX válaszút előtt állhat, mert egy viszonylag szűk, a 200 és a 100 napos mozgóátlag által határolt tartományba szorult be az elmúlt héten.

Az emelkedést mindenképp támogathatná egy kedvező piaci környezet, a hazai blue chipek technikai képe is inkább a felfelé kapaszkodás mellett szól – fűzte hozzá.

A Mol a 200 napos mozgóátlag felett zárt, így ismét nekifuthat a 3000 forintnál található lélektani szintnek, amelyet áttörve akár 3200 forintig is erősödhetne. Az OTP továbbra is oldalazó mozgást végezhet. A Magyar Telekom múlt héten kétszer is megpróbált 460 forint felé kerülni, de ez csak rövid időre sikerült, így most nagy jelentősége lehet, hogy ne kerüljön tartósan a 454 forintos kitörési szint alá. A Richter továbbra is nyomott maradhat, az 5500 forintnál található ellenállási szint áttörésére ugyanakkor ismét próbát tehet a részvény – jelezte kommentárjában a szakértő.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 21,28 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 38 351,65 ponton zárt pénteken, a részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint volt.