A turbinaüzletbe kapaszkodik a piac

Önmagán túlmutató forgalommal lépett ki az elfeledett kispapírok rozsdaövezetéből a Csepel Holding. A cég papírjának árfolyama hónapok óta tartja magát egy olyan szinten, amilyenről évekig álmodni sem mertek a befektetők.

Még mindig tud meglepetéseket okozni a Csepel Holding, mely tegnap is a BÉT nyertesei között szerepelt közel 17 millió forintos forgalommal.

Nem tudni, pontosan mi hajtja a Csepel-ralit, az biztos, hogy a hosszú évekig 500 forint alatt tanyázó kurzus tavaly augusztusban kilőtt, s a historikus csúcsokat ostromolta 1200 forint környékén. Egy korrekciót követően, mely 760 forintig hatolt lefelé, újra felszúrt 1250 forintig. Mindez még simán magyarázható a hazai kispapírok iránt támadt felfokozott érdeklődéssel. Ám nagy meglepetésre megragadt az árfolyam az 1000 forintos lélektani szinten. Hónapok óta itt tanyázik az árfolyam, hol egy kicsit alábukva, hol egy arasznyival feljebb lendülve. A sáv nagyjából 960 és 1040 forint között húzódik.

Ilyenkor gondolhatnánk akár árfolyam-karbantartásra is, ám ennek ellentmond a jelentős forgalom. Sztoriról nem igazán beszélhetünk, bár van pár szakállas történet. Az egyik legismertebb az orosz turbinaüzlet. Az Excel Csepel Kft. és a Distributed Generating Company között érvényben lévő szerződés alapján 362 millió dollár értékű, 330 ­kW-os áram- és hőtermelő gázturbinákat szállítanának három és fél év alatt. A projekt finanszírozását az EXIM Bank jóváhagyta 269 millió dollár hitelértékben. Ám az Orosz Államvasutak vonakodik attól, hogy végre nyilatkozzon a projekt továbbhaladásáról és a hitelfeltételek elfogadásáról. Bármily ígéretesnek tűnik is ez az évek óta húzódó ügylet, immár a társaság tőkehelyzetét veszélyezteti. Már a tavalyi első féléves jelentés is hangsúlyozta, hogy a csoportban meghatározó szerepet játszó gépgyártó leányvállalat, az Excel Csepel árbevétele jelentősen visszaesett a bázishoz képest, dolgozói létszámát ugyanakkor gyakorlatilag megőrizte a cég a közeljövőben várható nagyobb volumenű munkák miatt. Ez azt is jelenti, hogy a költségeit az előző féléves szinten tartotta a jelentősen visszaeső árbevétel mellett.

A holding ezzel magyarázta, hogy a vállalatcsoport üzleti tevékenységének eredménye 2017. június 30-án az előző év június 30-i állapotához képest közel 374 százalékkal csökkent.

Valamelyest színezte a tavalyi első fél év képét, hogy novemberben az MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatósága 200 ezer forint bírságot szabott ki a Csepelre, s figyelmeztette a kibocsátót, hogy a féléves jelentés közzétételére a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal kerüljön sor.

Különösen az időszaki cash flow és az időszaki sajáttőke-változások kimutatását tartotta aggályosnak a jegybank. Nos, a december 19-én közzétett módosított féléves jelentés nem írta át a sarokszámokat, s nem is keltett negatív piaci reakciót. Az árfolyammozgás bőven a korábbi sávon belül maradt. Mondhatni, a piac bizalma töretlen, a befektetők még reménykednek: ha egyszer az Orosz Államvasutak elszánja magát, felpöröghet a turbinaüzlet.