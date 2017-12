Visszafogott ajánlás a Rábára

Csupán tartásra ajánlja 1380 forintos célárral a Rábát az OTP, miközben a KBC 1435 forintos fair értéke már hónapok óta közszájon forog.

Nem igazán zavartatták magukat a befektetők a BÉT által támogatott Rába-elemzéstől. Rátkai Orsolya, az OTP szenior elemzője csak tartásra ajánlotta a papírt 1380 forintos célárral, amely csupán 10 százalékkal magasabb, mint az elemzés kiadását megelőző, 1255 forintos záróár. Első olvasatra ugyan leszánkázott a kurzus 1224 forintig, de hamar vissza is korrigált, s napok óta 1260 és 1230 között sávozik.

Az OTP elemzése az osztalékfizetéssel is számolva úgy kalkulál, hogy a Rába 12 százalékos hozamot kínál egyéves horizonton. Egyrészt az euróövezetben javuló gazdasági környezetre építenek, másrészt a FÁK-országok prociklikus keresletére, továbbá arra, hogy a honi védelmi kiadások is növekednek, ha Magyarország közelít a NATO elvárásaihoz. Bár a működési kiadások várhatóan nőnek a nyersanyagárak emelkedése és a munkaerőköltségek növekedése miatt, a Rába pénzügyi mutatói az elmúlt években jelentősen javultak.

A diszkontált cash flow modell szerény növekedési potenciált mutat. Kockázatot jelenthet az OTP elemzője szerint a szabad készpénz alacsony szintje, továbbá az is nyomás alá helyezheti a részvényárfolyamot, ha a nyereség növekedése elmarad a prognosztizált évi 3 százaléktól. Végül a munkaerőhiány fékező hatásával is számolni kell.

Az OTP visszafogottsága persze érthető, hiszen csak most kezdték a papír követését. Mégis érdekes, hogy a Rába az év első háromnegyedében a vártnál erősebb teljesítményt mutatott. A vállalat hosszú távú, átlagos bevételnövekedése 1,9 százalék évente. Az első kilenc hónapban – a javuló külső környezetnek köszönhetően – még úgyis 6,4 százalékot sikerült összehoznia a vállalatnak, hogy a forint erősödése ellene dolgozott. A legnagyobb meglepetést a járműüzletág okozta a harmadik negyedévben, amikor a bevétel év per év alapon 54 százalékkal hízott. Bár a belföldi eladások duplázódtak – elsősorban a honvédségi megrendelések nyomán –, de az export is szépen teljesített a maga 17,5 százalékos növekedésével. Az idei gyenge láncszem a szegmensek közül az alkatrészüzletág volt, ahol az első háromnegyed évben 6,4 százalékos volt a visszaesés, ami még a Rába célkitűzéseitől is elmarad. Igaz, ez elsősorban a Suzuki számára történő visszafogottabb szállítások számlájára írható. A költségoldalon az acélárak emelkedése okoz fejtörést a cégnek. A közvetlen költségek az év első háromnegyedében 7,6 százalékkal, a marketingköltségek 9,5 százalékkal emelkedtek. Ennek ellenére is javult az év eddigi részében az EBITDA 6,7 százalékkal.

A Rábát folyamatosan követő KBC elemzői novemberben arra hívták fel a figyelmet, hogy a harmadik negyedévi számokkal a 12 havi gördülő EBITDA értéke 4,27 milliárd forintra rúg, miközben az év egészére sokkal gyengébb teljesítményt, 3,87 milliárd forintos EBITDA-t vártak. A részvény reális értékét a KBC konzervatív becslés alapján is 1435 forintra tartja, ezért szerintük relatíve alulértékelt a papír.

A negyedik negyedév számai alapján talán közelebb kerülünk ahhoz, hogy megítéljük, vajon a KBC konzervatív vagy az OTP szinte már pesszimisztikus értékelése lehet a reálisabb.