Enyhülésre és tőzsdei ralira vár a világgazdaság - Trendmutató

Augusztus első teljes hete igazi nagyüzemet hozott a hazai gazdaságban. Jelentettek a legnagyobb vállalataink, fontos makroadatok érkeztek, miközben a nemzetközi piacok ugrásra készen állva várják a Fed-kamatdöntését. De a gazdasági mutatók is eltörpülnek az amerikai és az orosz elnök közelgő lehetséges csúcstalálkozója mögött. Nézzük, mit mutatnak gazdasági naptárunk legújabb fejezetei!
A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:
Az orosz–ukrán háború esetleges lezárása, vagy a tűzszünet irányába tett lépések túlzás nélkül óriási lendületet adhatnának az európai gazdaságoknak. Már keringenek információk arról, hogy az amerikai fél milyen követelésekkel készülhet a Trump–Putyin-találkozóra, ami a korábbi közlések szerint a következő napokban akár meg is valósulhat. Sőt, arról is lehetett olvasni, hogy a Fehér Ház háromoldalú egyeztetést készít elő, amihez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozna. A magyar gazdaság kilátásait is jelentősen javítaná egy pozitív fordulat, már a békével kapcsolatos várakozások hatására is nagyjából egy éve nem látott szintekre erősödött a forint.
De nézzük az elmúlt időszak, és az előttünk álló napok legfontosabb gazdasági adatait. Továbbra sem tud érdemben elmozdulni a magyar gazdaság az elmúlt másfél évben látott vágányról: augusztus 6-án újabb megerősítést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a termelői szektorok számos problémával küzdenek, miközben a felhasználási oldal stabilan növekszik. Az ipar ismét visszaesett, a kiskereskedelem nőtt júniusban, miközben az infláció a vártnál ugyan kisebb mértékben, de az éves szintű adatot figyelve csökkent júliusban.
Eközben a vállalati szektorban is zajlottak az események: mind a négy hazai blue chipünk közzétette a második negyedéves eredményeit. Közülük az OTP mutatta a legerősebb teljesítményt: a hazai nagybank történelmi rekordot jelentő adózás utáni eredményt ért el az áprilistól júniusig tartó időszakban. A Magyar Telekom is pozitív meglepetést okozott, a Richter felemás számokat közölt, míg a Mol a leginkább alulteljesítő blue chip volt a mostani jelentési időszakban.
Európában leginkább a német ZEW-hangulatindexre érdemes odafigyelni a jövő héten. A mutató április óta folyamatosan javul, főként, ami a jövővel kapcsolatos várakozásokat illeti. Ezúttal viszont nagy kérdés, hogy az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás, a 15 százalékos amerikai védővámok hogyan befolyásolják a hónapok óta tartó, felfelé ívelő trendet.
Augusztus második hetének talán legfontosabb adata a nemzetközi gazdaságban augusztus 12-én érkezik, méghozzá az Egyesült Államokból. Megismerhetjük a júliusi inflációs és maginflációs mutatót. Elemzők mindkét soron enyhe gyorsulásra számítanak, így a maginfláció 3 százalékon, a fogyasztói árindex pedig 2,8 százalékon alakulhatott. Bár mindkét érték elmarad a Fed 2 százalékos céljától, a piacok egyre inkább azt árazzák, hogy az amerikai jegybank szeptemberben kamatot csökkenthet, amit még az idei évben két hasonló lépés követhet. Ez a gyenge munkaerőpiaccal magyarázható.
Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.