Enyhülésre és tőzsdei ralira vár a világgazdaság - Trendmutató

Augusztus első teljes hete igazi nagyüzemet hozott a hazai gazdaságban. Jelentettek a legnagyobb tőzsdei vállalataink, fontos makroadatok érkeztek, miközben a nemzetközi piacok ugrásra készen állva várják a Fed-kamatdöntését. Nézzük, mit mutatnak gazdasági naptárunk legújabb fejezetei!
Imre Lőrinc
2025.08.08., 19:05

Augusztus első teljes hete igazi nagyüzemet hozott a hazai gazdaságban. Jelentettek a legnagyobb vállalataink, fontos makroadatok érkeztek, miközben a nemzetközi piacok ugrásra készen állva várják a Fed-kamatdöntését. De a gazdasági mutatók is eltörpülnek az amerikai és az orosz elnök közelgő lehetséges csúcstalálkozója mögött. Nézzük, mit mutatnak gazdasági naptárunk legújabb fejezetei!

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Tőzsderali irányába mutatnak a folyamatok

Az orosz–ukrán háború esetleges lezárása, vagy a tűzszünet irányába tett lépések túlzás nélkül óriási lendületet adhatnának az európai gazdaságoknak. Már keringenek információk arról, hogy az amerikai fél milyen követelésekkel készülhet a Trump–Putyin-találkozóra, ami a korábbi közlések szerint a következő napokban akár meg is valósulhat. Sőt, arról is lehetett olvasni, hogy a Fehér Ház háromoldalú egyeztetést készít elő, amihez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozna. A magyar gazdaság kilátásait is jelentősen javítaná egy pozitív fordulat, már a békével kapcsolatos várakozások hatására is nagyjából egy éve nem látott szintekre erősödött a forint.

tőzsde, stock exchange
Tőzsdei ralit és gazdasági fellendülést indíthatna el, ha az orosz–ukrán háború a lezárás irányába mozdulna el, és ha a Fed meglépné szeptemberben a kamatcsökkentést / Fotó: Shutterstock 

De nézzük az elmúlt időszak, és az előttünk álló napok legfontosabb gazdasági adatait. Továbbra sem tud érdemben elmozdulni a magyar gazdaság az elmúlt másfél évben látott vágányról: augusztus 6-án újabb megerősítést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a termelői szektorok számos problémával küzdenek, miközben a felhasználási oldal stabilan növekszik. Az ipar ismét visszaesett, a kiskereskedelem nőtt júniusban, miközben az infláció a vártnál ugyan kisebb mértékben, de az éves szintű adatot figyelve csökkent júliusban.

Eközben a vállalati szektorban is zajlottak az események: mind a négy hazai blue chipünk közzétette a második negyedéves eredményeit. Közülük az OTP mutatta a legerősebb teljesítményt: a hazai nagybank történelmi rekordot jelentő adózás utáni eredményt ért el az áprilistól júniusig tartó időszakban. A Magyar Telekom is pozitív meglepetést okozott, a Richter felemás számokat közölt, míg a Mol a leginkább alulteljesítő blue chip volt a mostani jelentési időszakban.

Európában leginkább a német ZEW-hangulatindexre érdemes odafigyelni a jövő héten. A mutató április óta folyamatosan javul, főként, ami a jövővel kapcsolatos várakozásokat illeti. Ezúttal viszont nagy kérdés, hogy az amerikai–európai kereskedelmi megállapodás, a 15 százalékos amerikai védővámok hogyan befolyásolják a hónapok óta tartó, felfelé ívelő trendet. 

Augusztus második hetének talán legfontosabb adata a nemzetközi gazdaságban augusztus 12-én érkezik, méghozzá az Egyesült Államokból. Megismerhetjük a júliusi inflációs és maginflációs mutatót. Elemzők mindkét soron enyhe gyorsulásra számítanak, így a maginfláció 3 százalékon, a fogyasztói árindex pedig 2,8 százalékon alakulhatott. Bár mindkét érték elmarad a Fed 2 százalékos céljától, a piacok egyre inkább azt árazzák, hogy az amerikai jegybank szeptemberben kamatot csökkenthet, amit még az idei évben két hasonló lépés követhet. Ez a gyenge munkaerőpiaccal magyarázható.

Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.

