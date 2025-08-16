Trump-Putyin-találkozó: ezen múlik a globális gazdaság sorsa

A következő időszakot leginkább meghatározó esemény a Trump-Putyin találkozó. A két elnök tanácskozásán múlik az orosz-ukrán háború lezárása. Az esemény augusztus 15-én, magyar idő szerint este fél 9-kor kezdődött, majd később sajtótájékoztatót is tartottak. Érdemes figyelni a történéseket.

Gazdasági szempontból csendesebben telt augusztus harmadik hete Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal az építőipar júniusi számait közölte csütörtökön. Éves bázison 2,6 százalékkal tudott bővülni az adat, viszont az előző hónaphoz képest 5,3 százalékkal kisebb volt a termelés volumene. A két építményfőcsoport, az épületek és az egyéb épületek közül utóbbit kell kiemelni, hiszen a termelés ezeknél 6 és fél százalékkal tudott nőni. Nagyon fontos, hogy az építmények építésére vonatkozó megkötött új szerződések volumene két és fészeresére nőtt, vagyis várhatóan építkezési láz kezdődik az országban.

Az épületekre kötött új szerződések volumene pusztán 7 százalékkal bővült, de ez a szám hamarosan ugrásszerűen nőhet. A kormány egy rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja az olyan lakópark építéseket, melyek legalább 250 lakást foglalnak magukba és ezek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start hitel feltételeinek. A döntéssel az ügyintézés és engedélyeztetési eljárások jelentősen felgyorsulhatnak. Négyzetméter című műsorunkban a Duna House vezető elemzője elmondta, hogy 2027-ben akár 20-25 ezer új átadott lakással is számolhatunk.

