Van valami egészen különös ellentmondás a német gazdaságban – de lesz még itt más izgalom is

A Magyar Nemzeti Bank Varga Mihály vezetésével a szeptemberi 23-i ülésén nem változtatott a 6,5 százalékos alapkamat szintjén, illetve a rövid távú betéti és hitelkamatok is változatlanok maradtak. A döntés célja az infláció kordában tartása és a gazdaság stabilitásának megtartása a bizonytalan nemzetközi környezetben. Az MBH Elemzési Centrum szakértői úgy gondolják, hogy még legalább hónapokig nem fog tudni az MNB kamatot csökkenteni. Ennek elsődleges oka a továbbra is célsávon kívül mozgó infláció. Az elemzők szerint 2026-ban már a toleranciasávon belüli inflációs számokat is láthatunk, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az árrés-stopok majdani kivezetése felfelé mutató kockázatként jelenik meg. A szakértők várakozása szerint ezt valamikor 2026 közepén szüntetheti meg a kormány. Sok múlik a német gazdaság teljesítményén is.
A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:
Szeptember 30-án közzéteszi a Központi Statisztikai Hivatala 2025. augusztusi ipari termelői árak és külkereskedelmi termékforgalom adatait. Ezek az adatok segítenek képet adni a hazai ipar és külkereskedelem aktuális helyzetéről. A KSH adatok mellett érdemes figyelni az OPUS második negyedéves jelentésére is, amely fontos képet adhat a vállalati szektor teljesítményéről. A jelentésben részletes információ lesz a bevételek, nyereség és beruházások alakulásáról.
Arra számítunk, hogy az éves infláció emelkedést mutat a korábbihoz képest. Az előrejelzések szerint az élelmiszerárak továbbra is emelkednek, míg az energiaárak mérsékelt csökkenése enyhíti a teljes inflációs nyomást. Összességében az infláció stabilizálódása várható, de az árak alakulása továbbra is érzékenyen reagálhat a gazdasági és piaci folyamatokra.
Október 2-án megtekinthetjük az euróövezeti munkanélküliségi adatokat. Várhatóan a ráta stagnálhat vagy enyhén csökkenhet. Ez a várakozás összhangban áll a stabil gazdasági növekedéssel és a munkaerőpiaci kereslet mérsékelt erősödésével. Ugyanakkor az egyes országok között továbbra is jelentős eltérések lehetnek, amelyek befolyásolják az összképet.
Az Egyesült Államokban 2025. október 3-án teszik közzé a Munkaügyi Statisztikai Hivatal hivatalos oldalán a szeptemberi munkanélküliségi adatokat. A legfrissebb előrejelzések szerint az amerikai munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon stabilizálódhatott szeptemberben, ami megegyezik az augusztusi adattal. Ez az érték közel négyéves csúcsnak számít, és arra utal, hogy a munkaerőpiac továbbra is gyenge növekedést mutat.
Korábbi videóinkat itt nézhetik vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.