Ezt bizony a forint is megérezheti: infláció, építőipar, EKB-döntés a fókuszban

Szeptember első hetében több fontos makrogazdasági adatot is közölt a KSH. Ezek közül is kitűnt a friss GDP-adatsor, melynek részleteiből kiderült, továbbra is a belső fogyasztás jelenti a magyar gazdaság legfontosabb támaszát, és ennek köszönheti, hogy sikerült a víz fölé kerülnie a második negyedévben. Az időszak alatt a kiigazított adatok alapján 0,2 százalékkal nőtt éves alapon a GDP, negyedéves alapon pedig 0,4 százalékkal, amivel sikerült elkerülni a technikai recessziót. Mindez továbbra is erőtlen növekedésre vall, ám több biztató jel is van az adatokban. Például az, hogy az építőipar teljesítménye 4,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakát, vagy az, hogy a háztartások tényleges fogyasztása 4,5 százalékkal volt magasabb, mint a bázisidőszakban. A piacok azonban a következőkben sem fognak unatkozni!

Adatdömping érkezik, tűkön ülnek a piacok

A GDP-adatok mellett a kiskereskedelem helyzetébe is bepillantást nyerhettünk a hét során. A KSH adatai szerint júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4 százalékkal mérséklődött az értékesítés.

Adatokból pedig szeptember második hetében sem lesz hiány: nemzetgazdasági szempontból

kedden érkezik a kulcsfontosságú, augusztusi inflációs adatsor.

Az elmúlt két hónapban lassult a pénzromlás dinamikája, a júniusi 4,6 százalékot egy júliusi 4,3 százalék követte. A következő adat így mind a befektetők, mind a jegybank számára kulcsfontosságú lesz. Az infláció alakulásának a forint árfolyamára is erős hatása van a jegybanki kamatpálya alakításán keresztül, a keddi számok ezért a devizapiacra is hozhatnak bőséggel izgalmakat.

Szintén nagy figyelem övezi majd a pénteken érkező, iparral és építőiparral kapcsolatos júliusi adatokat. Az már a KSH keddi GDP-adatközléséből kiderült, hogy az ipar a második negyedévben még mindig nem talált magára: ugyan negyedéves alapon 0,6 százalékkal nőtt a gyártás volumene, olyan mélyen van az ágazat teljesítménye, hogy továbbra se lehet arról beszélni, hogy a növekedésnek támaszt adna. A friss adatok ezért kiemelt figyelemnek örvendenek majd, az elemzők arra lesznek kíváncsiak, történt-e látható változás a számokban a harmadik negyedév elején.