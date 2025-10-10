Kulcsfontosságú döntés születik Magyarországról, a Wall Streeten elindult a gyorsjelentési szezon

Az S&P hitelminősítő a mai napon, piaczárás után teszi közzé a magyar adósbesorolásról szóló friss értékelését. Az S&P áprilisban a magyar adóskockázati besoroláshoz kapcsolódó kilátást semlegesről negatívra rontotta. Az indoklásban a külső és költségvetési stabilitás növekvő kockázata volt hangsúlyos. Az elemzők várakozásai szerint a hitelminősítő nem fog változtatni hazánk jelenlegi besorolásán. Eközben az Egyesült Államokban is izgalmas hetek következnek, hiszen kezdődik a gyorsjelentési szezon.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Magyarországon a friss fizetési adatok kerülnek a fókuszba. Az idei évben végig erős volt a bérdinamika, két hónap kivételével 9 százalék feletti bruttó béremelkedést láthattunk. Az MBH Elemzési Centrum elemzői szerint folytatódhat ezt a trend. Figyelembe véve az azonos havi inflációs adatot, ez nagyjából 5 százalékos reálbér-növekedést jelentene. Az erős bérdinamikával összefügghet, hogy a GKI legfrissebb felmérése alapján a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése érdemben javult. A bérek emelkedése pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez, többek között a kiskereskedelmi forgalom által. Ám egyelőre a kiskereskedelmi adatok nem mindig azt mutatják, hogy a többletjövedelmet a boltokban költik el a fogyasztók.

Európából több fontos adatot is közöl az Eurostat. Ilyen például az európai infláció alakulásáról szóló jelentés, amely október 17-én lát napvilágot. Emellett az uniós ipari termelésről is bővebb tájékoztatást kapunk szerdán. Ha az európai ipar a kilábalás jeleit mutatja, az jó hír lehet a magyar gazdaság számára is.

Rendkívül fontos lesz kedden a ZEW hangulatindex alakulása. Az elmúlt hetek nem éppen arról szóltak, hogy pozitív gazdasági mutatókat közöltek volna Németországban. A hónap elején a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexet ugyan felfelé módosították, de a szolgáltatóipari mutatót lefelé változtatták. A héten pedig az ipari adatok okoztak csalódást, mind a rendelési volumen, mind a termelés jóval alulmúlta a várakozásokat. A hírekben már recessziós félelmek is megjelentek, így abszolút nem lepődnénk meg, ha a gazdasági szereplők is mérsékelten pozitívan értékelnék a kilátásokat.