Deviza
EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF336.36 +0.2% GBP/HUF442.09 +0.09% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.1 -0.5% RON/HUF76.25 -0.19% CZK/HUF15.94 -0.19% EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF336.36 +0.2% GBP/HUF442.09 +0.09% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.1 -0.5% RON/HUF76.25 -0.19% CZK/HUF15.94 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04% BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
KSH
OTP
tech
Apple
Világgazdaság
export
Meta

Friss GDP, külkereskedelmi adatok és kamatdöntések mozgatták a hetet – jövő héten a hazai blue chipek kerülnek sorra

Friss GDP-adatok, külkereskedelmi mérleg, kamatdöntések és tech óriások gyorsjelentései formálják a hét gazdasági eseményeit. A Fed kamatot csökkentett, az EKB kivár a kamatdöntéssel, miközben a Meta, az Apple és az Amazon erős számokat hozott. Jövő héten a Richter, az OTP és a Mol is jelent – mutatjuk, mire figyel a piac a Világgazdaság heti összefoglalójában.
Hajdu Gréta
2025.10.31., 21:03

Nemzetközi szinten a figyelem a kamatdöntésekre és a gyorsjelentési szezonra összpontosult. A Fed október 29-én 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, ezzel folytatva a monetáris lazítást, míg az Európai Központi Bank egy nappal később nem változtatott a kondíciókon. A jegybankok döntései a gazdasági lassulás és a visszafogott infláció közötti egyensúlykeresés jegyében születtek.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

A vállalati gyorsjelentések frontján a frankfurti tőzsdén jegyzett Adidas felülteljesítette az elemzői várakozásokat, az észak-amerikai eladások és az online forgalom erősödése miatt. Az Egyesült Államokban a technológiai óriások vitték a prímet: a Meta és a Microsoft a vártnál jobb számokat közölt, míg az Amazon és az Apple friss jelentései szintén stabil növekedést mutattak, ami megerősítette, hogy a technológiai szektor továbbra is a globális piac motorja.

Az eurózóna gazdasága az Eurostat előzetes becslése szerint a harmadik negyedévben 0,1 százalékkal bővült negyedéves alapon, míg éves szinten 1,2 százalékos növekedést mutatott. A maginfláció októberre 2,3 százalék körül alakulhat, ami az inflációs nyomás további enyhülését jelzi.

Hazai gazdaság – friss adatok 

Itthon a Központi Statisztikai Hivatal közzétette a szeptemberi külkereskedelmi adatokat: az export mindössze 0,5 százalékkal, az import viszont több mint 8 százalékkal nőtt az előző évhez képest, így a külkereskedelmi mérleg 589 millió eurós többlettel zárt. A növekedést főként az energia- és gépipari export, míg az importoldali bővülést a fogyasztás élénkülése húzta.

A magyar GDP az idei harmadik negyedévben 0,6 százalékkal haladta meg a tavalyi értéket, ami lassú, de pozitív növekedést jelez. A bővülés elsősorban a szolgáltatásoknak és az építőiparnak köszönhető, az ipari teljesítmény azonban továbbra is gyenge. A turizmus is mérsékelt javulást mutatott: a vendégéjszakák száma 2-3 százalékkal emelkedett, főként a belföldi forgalom erősödésének hatására.

A jövő hét a hazai vállalati szektorra irányítja majd a figyelmet. November 4-én a KSH közli a lakásépítések és építési engedélyek első három negyedéves adatait, míg november 6-án érkezik az ipari termelés és a kiskereskedelem szeptemberi statisztikája. A nemzetközi gyorsjelentések közül a Pfizer és a McDonald’s publikál adatsorokat, itthon pedig a Richter, az OTP és a Mol teszi közzé negyedéves jelentését. 

Ezek a beszámolók kulcsfontosságúak lesznek annak megértéséhez, hogyan reagálnak a nagyvállalatok a kamatkörnyezet és a nemzetközi piacok változásaira.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
KSH

Friss GDP, külkereskedelmi adatok és kamatdöntések mozgatták a hetet – jövő héten a hazai blue chipek kerülnek sorra

A jövő hét a vállalati szektorra irányítja a figyelmet.
2 perc
százhalombattai finomító

A TEK veheti át a százhalombattai Mol-finomító védelmét: hivatalos levélben kérték fel őket

A Terrorelhárítási Központ is csatlakozhat a magyar energiabiztonságot érintő nyomozáshoz.
2 perc
árnyékflotta

Trump őrjöngeni fog: az indiai multimilliárdos rájött, hogyan verheti át az amerikai szankciókat és zsákolhatja tovább az orosz olajat – műholdfelvételek buktatták le a Samadha tankhajót

A tranzakciók értéke közel 280 millió dollár volt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu