KSH
infláció
eurózóna
gazdaság

Kamatdöntés, béradatok és globális csúcstalálkozó – mozgalmas hetek elé néz a gazdaság

A következő napokban egymást érik majd a meghatározó makroadatok és nemzetközi események. Ezek érezhetően befolyásolhatják a hazai kamatdöntést és a globális gazdasági hangulatot – a Világgazdaság heti összefoglalójában mutatjuk, mire figyel a piac.
Hajdu Gréta
2025.11.14., 16:32

A hét már kedvező inflációs hírekkel indult: a KSH friss októberi adatai szerint a magyar fogyasztói árindex 4,3 százalékra mérséklődött, enyhén alulmúlva a szeptemberi ütemet. A lassulást elsősorban az élelmiszerek árának megtorpanása és a rezsiköltségek kedvező bázishatása magyarázza. Magyarország ezzel tovább zárkózik az uniós átlaghoz, amely jelenleg 3 százalék körül alakul. Bár ez kedvező trend, az elemzők többsége óvatos: az MNB jövő heti kamatdöntésén inkább verbális iránymutatásra, mintsem újabb kamatvágásra számítanak.

 

A kamatdöntésen kívül a gyorsjelentések határozták meg a hetet

A vállalati szférából vegyes hangulatot hoztak a gyorsjelentések. A Magyar Telekom stabil árbevételről számolt be, ám az emelkedő működési költségek rontották a profitabilitást. A piac ennek ellenére rezzenéstelen maradt, hiszen a visszafogott eredményeket előre beárazták. A Waberer’snél már jobban megmutatkozott a nyugat-európai lassulás: a fuvardíjak mérséklődése és a gyengülő kereslet érezhetően rontotta a logisztikai vállalat teljesítményét. Közben a hazai építőipar továbbra is erőtlen: a magas kamatszint és a kiváró lakosság miatt a beruházások száma és a lakásépítési engedélyek is visszafogottak maradtak.

A nemzetközi piacokon láthatóan nőtt az optimizmus. Németországban a ZEW index javult, az eurózóna ipari termelése pedig 1,1 százalékkal bővült. Bár a blokk továbbra is a stagnálás határán egyensúlyoz, a recesszióveszély egyelőre csökkenni látszik. Az Egyesült Államokban a Disney jelentése okozott pozitív meglepetést: a streamingüzletág újra nyereséges, a részvényárfolyam pedig megugrott. Az amerikai infláció 3 százalékon stagnált – ez újabb érv a Fed óvatos lazítása mellett.

Kulcsfontosságú adatok és globális döntések formálják a következő hetet

A jövő hét még ennél is mozgalmasabb lesz. 

  • Hétfőn érkeznek a hazai béradatok: az elemzők 8,7 százalékos bérnövekedésre számítanak, ami reálértéken már érdemi javulást hozhat. 
  • Ugyanekkor tartja ülését az MNB monetáris tanácsa, amelytől a befektetők iránymutatást remélnek a további kamatpályáról. 
  • A hét második felében a beruházási statisztikák adhatnak képet a gazdaság szerkezeti állapotáról.

Nemzetközi szinten a G20-csúcstalálkozó kerül reflektorfénybe november 22–23-án. 

A világ vezetői az energiapiac stabilitásáról, a klímasemlegességről és a digitális gazdaság fejlődéséről egyeztetnek majd. Közben újabb fontos adatok érkeznek: az eurózóna inflációja véglegesítést kap, az Nvidia pedig harmadik negyedéves számaival mozgathatja meg a technológiai szektort.

A globális és hazai gazdaság egyszerre mutat stabilizálódó jeleket és továbbélő bizonytalanságokat. A következő napok adatai döntő szerepet játszhatnak abban, merre indulnak a piacok az év végéhez közeledve.

Ha érdekelnek a részletes elemzések, kövesd továbbra is a VG tartalmait!

