Jegybanki döntések, inflációs adatok és globális makromutatók: így zárta az évet a piac – milyen alapokra támaszkodhat a gazdaság 2026-ban?

A hazai gazdaságban a fókusz egyértelműen a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntésére irányult. A jegybank – összhangban a várakozásokkal 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, jelezve, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között továbbra is óvatos monetáris politika indokolt. Bár az infláció lassul, a globális finanszírozási környezet és a nagy jegybankok eltérő kamatpályái nem teszik lehetővé a gyors lazítást. Ez a kivárás meghatározó volt a piac számára az év utolsó heteiben is.

A piac belső motorjai: bérek, fogyasztás, népmozgalom

December 19-én érkeztek az októberi kereseti adatok, amelyek a fogyasztás és a belső kereslet alakulásáról adtak képet. A bruttó átlagkereset 693 ezer forintot ért el, éves alapon 8,7 százalékos növekedéssel. A nettó kereseteket részben az év második felében bevezetett adókedvezmények emelték, miközben a reálbérek az infláció lassulása mellett mérsékelt bővülést mutattak.

A mediánkeresetek további közeledése az átlaghoz kiegyenlítettebb bérdinamikára utal.

Ugyancsak december 19-én jelent meg a novemberi népmozgalmi statisztika. A születésszám csökkent, a halálozások kisebb mértékben estek vissza, így a természetes fogyás továbbra is számottevő maradt. A házasságkötések száma mérsékelten nőtt, a termékenységi ráta pedig tartósan alacsony, ami hosszabb távon a munkaerő-kínálat és a demográfiai egyensúly szempontjából jelent kihívást.

A befektetők már a 2026-os fordulatra készülnek

A ZEW-indexek alapján a befektetői várakozások az euróövezetben javultak az év végére.

Németország továbbra is kettős képet mutatott: a helyzet megítélése gyenge volt, ugyanakkor a várakozások enyhe javulása arra utalt, hogy a piac már a 2026-os fordulat lehetőségét árazta be.

Az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra csökkent, ami továbbra is feszes munkaerőpiacot jelez. A maginfláció 3 százalékon stabilizálódott, a teljes infláció enyhén a várakozások alatt alakult, ami mérsékelt megnyugvást hozott, de érdemi változást nem okozott a monetáris politikai kilátásokban.